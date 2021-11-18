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兆豐銀行董總率隊 士東市場推廣台灣Pay

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
兆豐銀行董事長張兆順(左3)、總經理蔡永義(右3)帶隊前往士東市場推廣台灣Pay，歡迎民眾多多使用享優惠。兆豐銀行/提供
兆豐銀行董事長張兆順(左3)、總經理蔡永義(右3)帶隊前往士東市場推廣台灣Pay，歡迎民眾多多使用享優惠。兆豐銀行/提供

兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長張兆順，率領兆豐銀總經理蔡永義與部門主管，一同前往士東市場協助推廣台灣Pay，讓更多攤商及婆婆媽媽愛用台灣Pay，以販售高檔食材及傳統美食聞名的台北士東市場，在兆豐銀行的協助下，已經有超過七成攤商都能刷台灣Pay。

為了進一步鼓勵民眾上市場也能愛用台灣Pay，張兆順、蔡永義與同行主管，化身美食消費達人，示範台灣Pay行動支付零現金接觸的方便性與安全性，並鼓勵更多攤商加入，用台灣Pay做為收款的平台。

新冠疫情爆發，加上政府發放振興券剌激消費，除能減少現金接觸外，民眾也樂於使用數位振興五倍券綁定台灣Pay來搶優惠，大大提升台灣Pay使用普及率，根據兆豐銀行統計，這波熱潮除了成功吸引約7萬多戶綁定台灣Pay，不到一個月，就已創下1.8億多元的交易金額。

這次兆豐銀行由董總帶隊前往士東市場採買、吃美食，帶動人氣及買氣，希望更多民眾愛用台灣Pay消費，還推出「兆豐銀行日快閃限定」活動，大方贈送精美小禮。並且即日起至明年1月15日止，在士東市場用台灣Pay消費滿百即享有10%回饋，單筆交易回饋金上限150元，讓消費者買好物，也要賺好康。

為了鼓勵民眾振興券選用台灣Pay，兆豐銀行斥資近億元大推優惠，狂撒好康不手軟，不僅為全台首家率先推出讓振興五倍券升級成「振興10倍券」，數位券綁定首日，一小時內更超越去年一整個月的綁定人數。為了讓政府振興經濟的美意不被限量名額侷限，兆豐銀行再度拋磚引玉，不惜成本推出為期一個月的加碼好康，讓錯失數位券優惠的晚鳥們敗部復活，至今每日綁定戶數仍持續增加中。不必配額給員工推廣，兆豐銀行創意滿點的推優惠，成績表現亮眼。

兆豐銀行為拓展台灣Pay使用場域，積極尋訪店家及攤商，協助導入台灣Pay，並持續優化申請流程，縮短等候時間，讓店家及攤商可以快速申請成為台灣Pay收單商家。希望藉由推廣台灣Pay的多元服務，協助打造安全無現金接觸的行動支付生態圈，以及全方位電子金流服務平台，讓更多民眾享受金融科技帶來的數位生活便利性，成為推動普惠金融重要的力量。

兆豐銀行 振興券 行動支付

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