峰迴路轉 華南期貨美女桌曆仍將發行

網路昨瘋傳華南期貨2022桌曆電子檔，桌曆以美女員工為主題，因尺度蠻大，顛覆一般人對金融業從業人員的印象，引起話題。今早證期局局長張振山被媒體詢問對此事的看法，他尷尬回應「商業行為也要符合社會的期許」，母公司華南證券緊急喊卡，更遭非議，傍晚華南期貨表示，桌曆將確認後印製發送以符合社會期待，峰迴路轉。

網路Line群組昨瘋傳一份華南2022新桌曆電子檔，封面為7位員工的清涼美女照，身上只用一片白布遮住重點部位，露出雪白雙肩及美腿，引起網友震撼，內頁美照則是浪漫婚紗風格，服裝輕薄唯美，姿態性感嫵媚，十分吸睛，跟金融機構一般強調專業顧問形象大不相同，外界評價二極，也造成轟動。

金融同業大嘆「金融業競爭太激烈」連一向保守的公股金融機構都「脫衣拼了」，網傳今天下單爆量，大家都希望成為華南期的客戶，想要索取美女桌曆，但有人質疑清涼美女跟金融投資的關連薄弱，不太適當。

張振山今天在立法院財政委員會前被媒體詢問看法，他尷尬回應「早上才瞄到（這份桌曆）」，要回去了解一下到底怎麼回事，若有問題會要求修正調整。至於是否會要求華南期貨不能發送這份桌曆，張振山說，基本上這是商業行業，但是「商業行為也要符合社會的期許，這是必要的」。

華南期貨的美女桌曆震撼市場，但母公司華南證券並不知情，爆發此事後原做成結論不印了，並要求日後若有使用金控、銀行等名義，文稿都要送審後才能辦理。

不過消息一出更引發熱議，網友批評「消防員猛男月曆可以，為何營業員清涼美女桌曆不行」。華南金也湧入許多要桌曆的電話，不少網友要求華南金能「符合社會期待」照常發行。華南金內部經過評估後，最後決定仍發行。

華南期貨表示，自2017年起每年由營業員自發性籌畫拍攝桌曆贈送客戶，本為行銷推廣的良善立意，呈現清新、活力、團結之氛圍，期營造品牌親和力。未來行銷推廣規劃時，將加強落實呈報機制，避免造成集團內部訊息落差。近日網傳的桌曆電子檔非正式版本，華南期貨2022 CHANGE桌曆將待內部確認後印製發送，以符合社會期待。