MSCI：上市公司氣候風險揭露差距大 影響投資評估

MSCI指出，全球各國因應氣候危機、追求淨零排放的動能雖不斷升溫，但在上市公司氣候風險揭露方面，仍然存在重大差距。對於投資者評估公司的碳密度及投資組合績效來說，氣候訊息揭露的影響非常大。

第四屆全球企業永續論壇（GCSF）在17~18日於台北舉行，在MSCI 與台灣金融分析專業人員協會（CFA Society）合辦的「永續主題論壇：如何轉型到淨零經濟」中，MSCI台灣區業務負責人暨執行董事陳彥霓指出，上市公司氣候風險揭露差距大，影響投資評估。

陳彥霓指出，氣候相關財務資訊披露工作組（ TCFD）這類自願性的倡議，對參與者沒有強制力，揭露氣候相關風險的資訊因而顯得良莠不齊。現在的氣候風險揭露，必須要從過去的自主承諾轉變為更強制的規範，才能督促企業提出揭露程度與品質俱進的報告。

據了解，目前英國、法國、香港、紐西蘭等已提出強制性的氣候風險揭露規劃，台灣金管會於去年提出「綠色金融行動方案2.0」引導金融業及企業重視氣候變遷風險管理，但尚未制定相關細則。

陳彥霓表示，MSCI ESG 研究關於氣候變遷相關的數據點超過700個。從最基礎的碳排放、化石燃料曝險、到氣候變遷風險曝險，包含企業及地理位置之風險值，再到公司碳政策管理、低碳轉型評估等，都有完整的資料及模型，協助客戶評估相關的風險及機會。

MSCI亞太區ESG與氣候研究部主管王曉書認為，氣候變遷已成為機構投資者關鍵風險，將同時給金融業帶來系統性風險和新的投資機會。管理這些氣候風險和抓住新的機會，對於保護並提高投資表現，以及實現永續發展目標至關重要。

王曉書指出，全球上市公司面對氣候挑戰其實備受壓力。MSCI每季發布淨零追踪報告（Net Zero Tracker），揭露MSCI全球可投資市場指數（MSCI ACWI IMI）中，近一萬家上市公司邁向淨零及世紀末控溫的現階段表現。

該報告發現，上市公司與全球氣候目標嚴重不一致。只有一成的上市公司有望實現「巴黎協議」中升溫限制攝氏1.5度之內，只有四成左右（43%）的公司能將升溫控制在2度之內。