機器人理財破10萬人 金管會再放寬自動再平衡範圍

機器人自動理財是全球風潮，國內藉由機器人理財（Robo-Advisor）人數也正式突破10萬人大關，為進一步擴大市場規模，金管會今（18）日針對可幫助投資人停利停損的「自動再平衡交易」做出放寬。開放業者得就其與客戶事先約定好一定範圍內執行再平衡，範圍是不超過可投資上限30檔，及變動程度不超過60%，可擴及金管會已核准的投信基金或境外基金，金管會預計可以讓客戶使用上更便利，提升交易時效性，吸引客戶加入有助業務規棤進一步擴大。

機器人理財（Robo-Advisor）主要是透過演算法，運用電腦程式分析出最佳的投資組合，快速、低價提供投資人更精準投資建議，被視為資產管理市場一大變革。而機器人理財的再平衡交易，即在與客戶事先約定下，機器人顧問可自動幫客戶找出最適合的投資組合、停利及停損。

根據國外統計數據機構資料，去(2020)年全球由機器人理財管理的資產規模已有1.1兆美元，預估到2024年將達2.7兆美元，使用機器人理財的投資人將達到4.3億人。

至於我國方面，截至今年6月底，國內有13家業者開辦機器人理財業務，包括復華、野村、群益、富蘭克林、鉅亨、中租、阿爾發等投信投顧公司。另外，銀行l端則有王道、兆豐、國泰世華、永豐銀行、華南銀行和第一銀行。目前國內藉由機器人理財的人數，突破10萬人，來到10萬6234人，比起去年同期5萬2325人，大增5萬3909人，資產規模達37.35億，年增15.49億，成長1.4倍。

金管會2017先放寬在維持與客戶原約定之投資標的及投資比例前提下，事先與客戶於契約中約定於個別投資標的或整體投資組合之損益達預設標準，或偏離原約定之投資比例達預設標準時，由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易。今日再放寬在一定範圍內該再平衡交易之約定條件除現行維持原約定之投資標的及投資比例為條件外，新增如業者與客戶約定之投資標的為經金管會核准或申報生效得募集及銷售之證券投資信託基金或境外基金，亦可在不超過與客戶事先約定之可投資基金名單（上限為30檔標的）及一定變動程度（各投資標的之投資比例變動絕對值合計數未超過60%）範圍內自動執行，由業者與客戶就兩種再平衡條件擇一進行約定。

不為保護投資人，金管會強調，業者除即時將交易執行結果通知客戶外，此次一併規範應於內部控制制度中訂定交易頻率之監控管理措施，包括定期檢討評估交易頻率之適當性等，以避免自動再平衡交易過於頻繁影響客戶權益。