金管會今公布遠距投保通用注意事項 未經試辦不能上路

新冠肺炎疫情爆發，民眾需要透過線上遠距買保單的需求大增，加上因應金融科技發展，金管會今（18）日公布一體適用的「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，共通規定所有壽險公司若要進行遠距投保業務，全數都需要先申請試辦，且在試辦完成後才能開始辦理。保險局副局長張玉煇說，目前已向金管會申請試辦有7家壽險與1家產險公司，只有3家通過試辦，分別是國泰人壽、富邦人壽與中壽。但若通過試辦仍與注意事項有抵觸者，業者仍需進行補正。

保險局表示，兼顧風險控管及客戶權益維護，此次注意事項共列有試辦先行、明確客戶投保意思、強化客戶身份認證機制、影音檔案檢核、資訊安全及個資保護機制、適用業務範圍及爭議處理等七大重點方向。至於哪些保險商品才能適用遠距投保，張玉煇表示，金管會目前並沒有就商品給予限制，但是目前法人身份尚難以完成相關身份確認下，團險可能無法適用，至於個人險方面，遠距投資的商品目前是看各公司依自身條件自行決定適合發行的商品。服務範圍則包括遠距保全服務、遠距理賠服務、遠距保費授權扣款服務等

此外在遠距投保留存紀錄上，保險局規定進行遠距投保業務時，錄製影音過程中，業務員與客戶需同時出現在視訊畫面上，業務員並應說明其所屬公司名稱及出示登錄證，告知經所屬公司授權招攬或辦理相關服務範圍，並再次向客戶確認其同意辦理遠距投保。而且影音紀錄須達一定畫質標準並應記錄日期、時間，如無法錄下客戶手部簽署動作影像，則應錄下由客戶聲明各項要保文件均為親自簽署之影音紀錄。完成投保或保險服務後，保險業應立即將相關影音檔案以加密傳輸方式直接上傳至公司內部伺服器，不得儲存於業務員行動裝置，以保護投資人個資。影音檔案檢核上，保險業亦應要求所屬業務員確認錄製之影音檔案是否完整，確認後之資料應由核保人員或指定非招攬單位之行政人員或主管進行影音檢視及覆核。

未來遠距投保一旦產生爭議或涉訟時，得要求保險業提供影音檔案備份，保險業不得拒絕。因辦理本業務過程溝通不良、設備不良、網路因素等造成之爭議，應作有利於要保人或被保險人之解釋及處理。

不過因為目前申請試辦遠距投保的家數僅8家仍然不多，因此張玉煇說，試辦還不普及，疫情期間，目前各家業務員可透過行動裝置投保，免親晤親簽的暫行措施仍會持續實施，不過他強調，暫行措施終究會退場，相信因為遠距投保較全面性完整，建置這樣的系統對消費者權益與招攬服務品質有利，對公司還是具有誘因。