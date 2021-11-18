保險RBC接軌ICS新公式出爐 整體適足率降8.25個百分點

國內保險業將於2026年正式接軌國際會計「大魔王」IFRS17與 國際保險資本標準ICS2.0。2022年開始要邁入三年平行測試期，逐步從RBC制走向ICS，為合理反映壽險業利率風險並兼顧現行RBC制度架構，今（18）日保險局公布新的資本適足率公式，保險局副局長張玉煇表示，以6月底各壽險公司整體RBC資本適足率情形來計算，新公式調整後，RBC會比舊公式平均降低8.25個百分點。

張玉煇說，此次傳統型保單利率風險資本的式調整，是當年度一年利差損加計前一年底資料乘以0.5，調整變成近五年底中的最大值乘以0.6後來加計。不僅係數變大，時間也拉長。據此公式試算後，整體保險公司資本適足率會降低8.28個百分比，但目前沒有一家公司試算後，會因風險資本不足而需增資。

據保險局日前公布今年上半年整體壽險業平均資本適足率為325.88%，若減少8.28個百點比後，整體壽險業平均資本適足率將約317.6%。RBC代表保險公司風險承受能力。 300% 以上表示優良、200% 以下表示不足。

我國保險業現行RBC制度與ICS規定主要有三大差異，首先是評價方法，現行採用混合衡量法，新制度則用市場價值法，也就是資產、負債採公允價值衡量；其次為自有資本，目前是以資本混合法，並未區分第一、二類資本，未來新規則以資本分層法，依資產品質區分第一、二類資本。第三為即為風險資本，現行以標準係數法，各公司曝險金額乘以標準風險係數，未來將採壓力情境法，也就是因情境造成的淨值或負債變動數，以及風險範圍涵蓋巨災等。

因此今天保險局主要是針對風險資本提出修正，金管會表示，考量ICS2.0版對於資產與負債評價方式、自有資本計算、風險資本衡量範圍與標準等，均與現行風險資本額(RBC)制度有所差異，因此實施新制度以前，將採循序漸進導入為原則，檢討修正現行保險業資本適足率計算公式，朝ICS架構發展。

此外，有鑑於ICS巨災風險範圍包括地震、颱風及洪水等天然災害、恐怖攻擊、傳染病及信用保證等，2020年底起，金管會就已將火險及車體損失險承保地震、颱風及洪水等天災風險，納入產險業及再保險業風險資本計算，今(110)年起新增「工程險」及「貨物運輸險」等二險別承保地震、颱風及洪水等天災風險，以反映公司實際經營天災業務之風險，後續將就ICS2.0版巨災風險有關恐怖攻擊、傳染病及信用保證等風險範圍，逐年導入現行RBC制度。