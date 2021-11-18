新台幣終止連兩貶 升1.2分收在27.803元
國際美元升勢止火，新興亞幣走強，新台幣終止連兩個交易日走貶，今（18）日以升值1.2分收在27.803元，台北與元太外匯經紀公司總成交量13.1億美元。
今日台北股匯市上演股匯雙漲，台股站上17841.37點，上漲77.33點，外資買超逾百億元，外資回頭，也擴大新台幣今日升值幅度。
今日新台幣開盤後，受到國際美元升勢止火，以及台股走高，外資匯入，與出口商持續拋匯，開盤後，新台幣升破27.8元關卡，最高升值6.1分至27.754元，但受勞退基金海外投資款項匯出，抵銷新台幣部分升值動能，新台幣最終以升職1.2分收在27.803元，貶破27.8元。
匯銀主管指出，新興亞幣今日表現略強，加以外資持續匯入加碼台股，新台幣今日呈現升值趨勢，但外資匯入力道並未如想像中強勁，主要還包括出口商的拋匯力道，推升新台幣匯價。
觀望後勢，美元指數升勢暫時熄火，估計短線將可能先整理，後續新台幣走勢，須觀望美國聯準會（Fed）的貨幣政策，以及外資態度，估計短線仍將在27.8元上下區間震盪。
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