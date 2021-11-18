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華南期貨桌曆轟動市場 公司澄清內容未定案

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
網路傳送華南期貨電子桌曆封面(摘自網路)
網路傳送華南期貨電子桌曆封面(摘自網路)

華南期貨過往每年印製的桌曆受到期貨投資市場的好評，但也造成華南期貨一些困擾，2022年桌曆遭釋出到網路後，再度引起關注，華南期貨今(18)日也緊急做出澄清說明。

新冠肺炎疫情延燒近二年，改變大家的生活日常，社會人群充滿隔閡，彼此不再緊密聯繫。所幸近日國內疫情趨緩，疫苗接種覆蓋率也日益普及，為了掃除疫情帶來的陰霾，在眾所期待下，華南期貨規劃推出 2022 CHANGE 桌曆,期待傳達給社會夢想、熱情與團結的正向能量。

對於近日於網傳華南期貨 2022 CHANGE 桌曆所引發紛擾，華南期貨聲明：

一、華南期貨自2017年起，每年由營業員自發性籌劃拍攝桌曆贈送客戶，本為行銷推廣良善立意，呈現清新、活力、團結的氛

圍，期營造品牌親和力。

二、華南期貨往後於行銷推廣規劃時，將加強落實呈報機制，避免造成集團內部訊息落差。

三、華南期貨營業員的專業能力為交易人有目共睹，多年來備受市場肯定。

四、 近日於網路傳送華南期貨桌曆電子檔非為正式版本，華南期貨 2022CHANGE 桌曆將待內部確認後印製發送，以符合社會期

待，感謝各界關心與支持。

期貨 疫情

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