台股指數驚驚漲 法人教你這麼買

台股驚驚漲，今（18）日衝上17,841.37點收盤，法人認為，在5日線未破前仍持續看多，呈現「碎步向上戰前高」的走勢，年底前可望突破前高18,034點，再創新高；隨著大盤指數往上挑戰，該如何操作？法人強調，題材股可續強，低基期股有機會，另外高殖利率、復甦股、原物料、金融股等也各有利基，可採用「大宇宙投資法」來布局。

台股今日盤中震盪，早盤開小紅，盤中一度翻黑，終場則是收在今日的最高點，且站上17,800點，持續有向上挑戰前高的趨勢，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股呈現驚驚漲，櫃買市場的表現更強持續創高，在5日線未跌破前仍是看多。

第一金投顧董事長陳奕光表示，在新台幣升值、軋空、台股殖利率高及美國十年期公債殖利率並未大幅上漲，有利股市反彈，四大因素推升台股表現，看好台股今年可望亮麗封關，有機會突破前高再創新高。

他認為，台股下半年呈現類股輪漲，不再是「一個人的武林」，在選股上，可以2022年大宇宙投資法來布局，對應元宇宙「metaverse」，有九大題材可以作為布局的標的，包括原物料、能源、網通、航空、VR、電動車、復甦題材的航空、食品、觀光、伺服器等、還有資產、營建及金融。

陳奕光強調，將進入明年第1季，5%以上的高殖利率股值得留意，例如貨櫃三雄、半導體、IC設計等，預期將有很多殖利率超過10%的公司可以選擇；另外，復甦題材則是包括了航空、營建、資產、觀光、食品等；金融股也是可以留意的標的。

簡伯儀指出，題材股仍將續強，包括元宇宙、第三代半導體等，都可以留意，還有低基期的PCB、被動元件也有機會，另外，電動車同樣商機可期。

證券分析師張陳浩看好台股行情直到農曆年，元宇宙題材將持續發酵，包括直接受惠的區塊鏈、板卡、IC設計等族群之外，散熱及遊戲股也具有元宇宙題材，更值得關注，看好包括雙鴻（3324）、健策（3653）、奇鋐（3017）、鈊象（3293）等；另外，在大盤指數衝高下，低位階股也成為外資抄底的標的。

張陳浩表示，從外資近期的動作來看，在高檔獲利了結後，資金轉進低位階族群，從DRAM到面板，都可以看到外資抄底買進的情況，接下來，同樣具有低位階、報價增溫、營收成長的被動元件，也開始吸引外資布局，華新科（2492）、國巨（2327）、禾伸堂（3026）等股值得留意。