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掌握氣候變遷風險 元大金奠定綠色能源新典範

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

氣候變遷為全球經濟發展帶來空前挑戰，企業如何因應與轉型，為道瓊永續指數評比中重要的題組之一。降低環境衝擊、節能減碳成為各國企業努力方向。元大金控（2885）掌握國際趨勢，早於2016年響應政府計畫採購綠電，至2020年已採購251萬度綠電，更超前部署2021年催生全台首家100%綠電分行與分公司，進而擴大使用量成為全國首家綠電使用量達10%的金融業者，奠定綠色能源使用新典範。

為響應淨零碳排的減碳目標，元大金控倡議「科學基礎減碳目標」(SBT)，並遵循「碳會計金融合作夥伴關係」(PCAF)指引要求，完成全集團投融資組合的溫室氣體排放盤查與揭露，發揮企業影響力攜手客戶共同減碳，元大同時導入氣候相關財務揭露(TCFD)，針對不動產擔保品，以及全台316個營業據點所在區域，進行實體風險之淹水潛勢情境分析，於貸放及投資業務流程加入氣候風險因應能力的評估，促使相關產業積極轉型，降低氣候變遷帶來的影響。

面對環境永續的課題，元大金控以具體行動回應氣候變遷的衝擊。2020年領先金融同業首先導入內部碳定價制度，以積極減碳策略提升能源使用效率，進而有效降低集團整體碳排放量，為未來碳權交易暖身，讓減碳行動與國際接軌。元大金控在今年的道瓊永續指數評比中，於環境面名列全球前3%，讓國際永續標竿企業的地位更加穩固，元大以積極行動，期待拋磚引玉帶動金融產業投入再生能源使用及對產業的支持。

元大金控 減碳 綠電

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