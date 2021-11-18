滙豐銀宣布推美股隨買隨賣 要打造美股交易首選平台

滙豐(台灣)商業銀行今（18）日宣布，推出美股隨買隨賣功能，投資人無需等待交割，當天即可立即獲利出場，賣出成交後即可再度買進，讓資金運用更靈活，是投資人美股交易的首選平台。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處資深副總裁曾詩如表示：「美國股市無論就經濟量體、股市規模、股市表現等各方面來看，未來十年仍然是全球最具吸引力的資本市場。美股做為全球資本市場的重鎮，盤勢領先全球，近年來更吸引了許多的投資人進場。尤其美股沒有漲跌限制，是個極有效率，可以反映長期投資的資本市場。利用隨買隨賣適當操作，可以賺取良好獲利，但投資人也必須慎選平台。」

曾詩如進一步指出，面對快速變化與波動的市場，隨買隨賣現股交易將有助於投資人保持彈性。此外，系統於下單前確定是否足額投資，投資人更可以免除違約交割的風險。

根據滙豐銀行的觀察，投資人在入門美股投資常遇到的問題包括開戶障礙、資金門檻、投資標的資訊不清楚、交易不即時，必須有好工具才可以進行隨買隨賣操作。針對上述投資人的痛點，滙豐銀行亦提供客戶線上開戶平台設立數位帳戶，客戶可最快在5分鐘之內完成個人帳戶開立申請，並可同時申辦外幣帳戶、環球Visa金融卡、信託帳戶及信用卡，W8線上申請，一次完成，毋須另外申請，更不用親自到分行辦理，上網點一點就可以開戶下單。