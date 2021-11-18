立委爆料吳東進停職還五度開會 黃天牧：發函3獨董調查

新光金（2888）前董事長吳東進因新壽投資失誤，今年9月16日已遭金管會停職，但立委林楚茵上午在立法院質詢時爆料，有人檢舉吳東進在10月至11月期間五度召開金控或是旗下子公司高階主管會議，幾乎一周一會，把手伸進金控，不僅干涉信用卡、新壽土地開區、甚至新光傑仕堡的住房度及新年度活動等等，根本視金管會的處分如無物。

金管會主委黃天牧答詢時證實，銀行局確實有收到檢舉函，而且11月中旬已發函新光金三位獨董，就相關事實調查結果報告給金管會參考，將看是否違反公司法第三條第8項，若有違反將予處分，若沒有法律，黃天牧說金管會也會用行政裁量給予處置。黃天牧特別強調「公司治理上不是法律而是文化，會看吳東進及新光金的實際行為，是否已違反公司治理」。

新壽因投資出現重大疏失，遭金管會重罰2,760萬元，國外投資上限由43％降到39％，同時新壽董事長吳東進被停止董事長及董事職務到本屆任期結束（即2023年6月），並解除新壽投資長袁宏隆職務且不得再派任其與投資相關職務，是金管會有史以來，出手最重的一次處罰。

同時金管會也要求吳東進自9月16日起不得再到新壽上班，不得出入其辦公場所。且金管會公文到達日翌日，新壽海外投資上限就從43％降到39％，超標未符合比率前，不得新增國外投資，同時依據風險胃納進行投資，在合規前也不得新增國內外股票及ETF投資。並要求三個月內必須調整投資決策體系的組織架構，並要依比例原則「從嚴究責」資負會與投審會的成員。

但立委林楚茵爆料，吳東進被停職後依舊把手伸進金控，包括10月1日與2日，吳東進還召集董事長、總經理討論子公司業務推廣題議；10月7日再開高階主管業務會議，再找來金控高階主管，討論包括信用卡、新壽土地開發及提高新光傑仕堡的住房率；10月20日又開會，甚至11月7日又開高階主管討論新光年度活動。

林楚茵批評，吳東進遭停職後更無憂無慮，依舊伸黑手進金控及各子公司，開會都在板橋或士林傑士堡。而吳東進的二女兒仍任金控總經理高位，他問新光金的員工敢去質疑總經理的爸爸嗎？而且公司不怕被罰罰金，因為罰的都是公司與投資人的錢，她問黃天牧對吳東進這些行為，金管會都有掌握了解嗎？

黃天牧回應說，銀行局確實有收到相關檢舉函。金管會對此有三大後續作為，一是公司治理上不是法律而是文化，要看實際做法，是否違反公司治理。金管會11月中已發函3位獨董，要其就事實調查給金管會參考。若吳東進有形同控制人事財務業務等行為，依公司法第8條第三項，有這樣事實就是違反公司法，證交法也會有相關的處分。若沒其他法律，金管會也會依行政裁量上也會給予處理。黃天牧也感謝林楚茵提出這樣的議題，他說這議題是公共性，具有教化金控的作用。

公司法第8條第三項規定，公司之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，與本法董事同負民事、刑事及行政罰之責任。但政府為發展經濟、促進社會安定或其他增進公共利益等情形，對政府指派之董事所為之指揮，不適用之。