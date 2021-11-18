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新台幣早盤升值6.1分 一度觸及27.754元
新台幣今（18）日以27.8元兌1美元開盤，升值1.5分；台股早盤以17,767點小紅開出，新台幣早盤一度觸及27.754元兌1美元，升值6.1分。
美股周三收低，道瓊工業指數下跌211點，或0.58%，收在35,931點；標普500指數下跌12點，或0.26%，收在4,688點；Nasdaq指數下跌52點，或0.33%，收在15,921點；費半指數下跌27點，或0.72%，收在3,831點。
台股早開小紅後一度衝達17,830點，站上17,800點，再刷新波段新高，盤中震盪，新台幣早盤以升值開出，開盤價位為早盤低點，一度觸及27.754元兌1美元，升值6.1分。
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