快訊

孫道存72歲癌逝 女兒孫芸芸低調回應

集保結算所榮獲2021 TCSA台灣企業永續獎

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

「2021TCSA台灣企業永續獎」於11月17日在圓山大飯店舉辦頒獎典禮，集保結算所連續三年榮獲永續報告獎，並再度蟬聯「創新成長領袖獎」，由集保總經理張秀珍副出席代表領獎。

TCSA台灣企業永續獎自2008年起舉辦，今年計有329家企業參獎，邀請556位志工評審與246位知名專家學者，合計802位的龐大評審團共同參與評選。評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，獲獎企業報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向，並與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結。

集保結算所2021年出版的永續報告書，報告書內容經過第三方嚴格標準審查下，充分揭露集保結算所對應ESG的「環境永續」、「社會參與」與「公司治理」的具體作為與績效。集保能再次獲得評審青睞，足以表彰致力於企業社會責任及永續經營的用心與努力。

此外，集保結算所今年以「ESG資訊平台」為主題，報名永續單項績效獎項榮獲「創新成長領袖獎」殊榮，體現集保結算所追求創新的成就。集保推出全球首創由集保機構倡議的綜合ESG資訊平台，已為我國公司奠定與國際投資人間雙向互動的基礎，也成為我國公司因應ESG趨勢的最大後盾。

張秀珍表示，集保結算所未來將戮力發展更多ESG服務，提供發行公司及國內機構投資人檢索、分析及追蹤所投資公司的ESG表現，並能與國際責任投資相關機構有更緊密的互動與合作，讓國內ESG投資發光發熱，成為我國資本市場的新亮點，有效提升台灣國際形象。

集保結算所

延伸閱讀

信義房屋慶40 ESG打造永續好生活

永豐金控定未來三年永續主軸 將透過四大計畫推動

推影響力投資 張大為：做好事又能賺錢

元太前三季累計超越2020年全年淨利 以永續經營為目標

相關新聞

通膨來了！黃蔭基：貨幣政策拐點出現 央行明年升息機率高

永豐金控（2890）今天舉行第三季法說，針對近期很熱的通膨議題，以及中央銀行何時升息，永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，通膨...

深耕ESG 聯電榮登台灣十大永續典範企業

聯華電子（2303）永續績效表現再下一城！繼日前入選道瓊永續指數DJSI成分股後，今（17日）再度獲頒台灣企業永續獎「十...

永豐金控定未來三年永續主軸 將透過四大計畫推動

永豐金控（2890）今（17）日指出，為進一步呼應「淨零」國際趨勢，已將「引領綠色商機，實踐永續承諾」做為未來三年的永續...

推影響力投資 張大為：做好事又能賺錢

近年來ESG成為投資市場顯學，但台灣影響力投資協會（TIIA）理事長張大為表示，在永續投資的大傘下，影響力投資（Impa...

又一張熱賣保單停售 元大壽「享有心」明天下架搶翻天

保險公司不做賠本生意，又一張熱門高CP值健康險停售！繼宏泰人壽「薰衣草醫療健康保險附約」漲價不成停售之後，另一張市場超熱...

永豐金前十月獲利破歷年全年紀錄 積極爭取併購機會

永豐金控今天召開第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，證券子公司經紀手續費收入的強勁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。