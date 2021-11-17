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都更危老建物潮持續！匯僑設計訂單增加 今明年業績樂觀

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
裝修業者匯僑設計客戶包括桃園新光影城。翻攝自業者官網
裝修業者匯僑設計客戶包括桃園新光影城。翻攝自業者官網

裝修業者匯僑設計（6754）將於明（18）日參加證交所法說會。匯僑設計表示，受惠於後疫情時代經濟復甦和都更危老建物潮持續，公司在手訂單持續增加，今年和明年業績皆審慎樂觀。

匯僑設計17日股價以41.6元作收，上漲0.1元。

匯僑設計為業界少數能整合統包大型工程的室內裝修公司，長期合作大客戶客戶有卡地亞、GUCCI、Dior等精品品牌，也提供休閒旅遊、公共空間、商務空間、商業空間等各類空間設計規劃、專案管理、裝修工程、道具生產等服務。

匯僑設計今年前三季累計營收為28.8億元，年增22.4%，10月營收為3.99億元，較去年同期增加66%。

匯僑設計表示，因子公司大望京工程雙方對造價歧異，提請法院裁定，按財報編製準則收入暫以業主初步核價估計，已知成本全數估計入帳，導致第3季淨利大幅減少，惟公司表示依據律師的法律意見勝訴可能性大。

匯僑設計也提到，第4季進入裝修市場的傳統旺季，預計營收及獲利均可以大幅提升。

在趨勢發展方面，匯僑設計指出，後疫情時代經濟開始復甦，都更危老建物潮持續，大家對於室內設計裝修要求提升，品質要求更為考究。

匯僑設計也在疫情期間，迅速調整接案方向，並優化訂單結構，擴充醫養空間和商務空間及私住宅空間的業務。

另外，還有高齡化社會長照和醫療健康相關產業發展等，亦為裝修市場提供新的成長動能，在健康產業方面，客戶有保險公司和醫院等，像是高雄的博田國際醫院，則是公司首個大型醫療院所整體設計及工程專案。

匯僑設計也指出，未來將持續強化專案管理能力，開發數位化整合技術，並推展多元化及跨世代的團隊合作，以隨時彈性調整服務市場需求，公司持續穩健發展必然可期。

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