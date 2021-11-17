元大期ESG深耕屢創佳績 再奪台灣永續二項大獎

元大期（6023）於今（17）日「2021第14屆TCSA台灣永續獎」頒獎典禮，勇奪「永續報告書-金融及保險業之銀獎」與「創新成長領袖獎」雙項大獎，此獎項由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，經上百位專家學者評鑑，從133家企業中脫穎而出，元大期為全台唯一獲獎的期貨商，展現邁向企業永續經營之路的用心，以及投入成果備受市場肯定。

「TCSA台灣永續獎」為國內企業對永續經營及永續報告書評比最具代表性的標竿獎項，元大期從眾多競爭者中脫穎而出，為業界首家編製CSR報告書的期貨商，完整執行資訊揭露至今已正式邁入第七年，亦為全台首家推出於官網成立ESG專區，定期揭露永續投資、公司治理及ESG等實踐成果與績效，更為全台第一家推行綠電分公司的期貨商，預計明年第1季正式供電，持續領銜期貨業與國際永續趨勢接軌。

因應期貨市場行情波動快速，元大期領先業界推出國內外期權「智能雲端策略平台」，透過全天候行情自動化監控，並搭配手機即時訊息推播，協助客戶提升交易效能與風險控管，在元大體驗穩定、安全、安心與友善的數位環境。此外，元大期於今年11月通過BSI英國標準協會核發「ISO 10002:2018客訴品質管理系統」認證肯定，為全台首家通過此高規格考驗的台灣期貨商，以客戶需求為核心，透過大數據分析，系統化推升客戶服務環節，疫情期間更透過線上e櫃台、視訊到府拜訪、24小時專線等，將服務拓展至線上領域，提供超越客戶期待的全面性服務。

元大期以「亞洲地區最值得信任的期貨商」為目標持續邁進，發展「線上有深度，線下有溫度」的永續金融服務，連續七年榮獲公司治理前5%優異成績，更取得國際知名財資雜誌《The Asset》2021年度最佳衍生品期貨商以及2020年ESG金獎的最高肯定，為亞洲唯一雙料獲獎期貨商，彰顯元大期企業永續經營與創新成果有目共睹。