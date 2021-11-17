金管會將要求上市櫃172檔 揭露全球最低稅負制影響評估

全球跨國企業最低稅負制2023年即將上路，立法院下周一（22日）召開財政委員會，將邀請金管會主委黃天牧就「全球企業最低稅負制與我國因應之規畫與措施」進行專題報告，今日晚間金管會報告內容率先出爐，金管會認為有160家上市公司與12家上櫃公司「可能產生影響」，為維護投資人的權益，金管會將要求這172家國內大型跨國公司要適時揭露影響評估等相關資訊。

經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）於今年10月8日對外宣布，計136個國家達成「全球企業最低稅負制」（Global Minimum Tax，下稱 GMT 新制）協議，同意對全球合併營收達7.5億歐元（約 新台幣240億元）之大型跨國企業課徵 15％全球一致之企業最低所得稅率。二十大工業國（G20）設定目標，希望2022年各國能完成企業所得稅相關法令的修法，並簽署正式的國際租稅協定，從2023年正式啟動。

金管會報告指出，據了解，OECD 將最低稅負制之課稅權利回歸至有加入 OECD 最低稅負制之母公司當地政府本身，各 OECD 參與國需修正自身國內稅法 ， 加 入 「 所 得 涵 蓋 原 則 (Income Inclusion Rule；IIR)」，亦即當集團內有子公司之實質所得稅率低於 OECD 所定最低稅率15%，母公司所在國政府可針對實質稅率與最低稅率之差額進行徵收。

至於對我國上市（櫃）公司之影響方面，金管會認為，在 GMT 新制推動後，企業透過將所得自高稅率地區轉移至低稅率地區之節稅方式將受影響，且不論有無實質營運，均須納入評估實質稅率是否低於最低稅負，故一旦實施，對我國跨國營運之上市櫃公司可能產生影響。

依我國上市櫃公司2020年度合併營收為基礎設算，達到7.5億歐元標準者計有 172 家，包括上市160 家與上櫃12家，惟 OECD 目前僅發布GMT 新制相關原則，實施細節尚待各參與國研訂，因此金管會報告認為，對我國上市櫃公司之具體影響，尚須視各國稅法修正及簽訂租稅協議情形而定。

因此金管會認為，GMT新制之實施可能影響企業未來在全球各地利潤的分配，對合併營收達7.5億歐元之台灣跨國上市櫃公司或有影響，金管會將持續關注後續發展及對上市櫃公司財務業務之影響狀況，證券交易所及櫃買中心並已請會計師事務所積極協助上市櫃公司審慎評估，另外金管會也將請符合標準的172家公司適時揭露相關資訊，以維設投資人權益。