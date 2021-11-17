台灣兒童身心健康指數僅66分 保誠人壽邀各界共同關注

英國保誠人壽今(17)日舉辦「i寶—保護兒童 誠就未來」倡議記者會，發表台灣保險業界首本「兒童心理白皮書」並首次發布「兒童身心健康指數」，結果顯示，台灣9-12歲兒童身心健康總指數為66，身心健康程度屬於中等，顯見台灣兒童的身心健康需要各界更多的關注與重視。

為給予未來的主人翁全方位的關懷與支持，保誠人壽長期關注兒童生活、理財、安全教育、保護等多元議題，並自2020年啟動「i寶—保護兒童 誠就未來」，連續兩年選在11月17日舉辦記者會，取其「一起倡議」的諧音，透過一系列行動喚起各界對兒童議題的重視。

兒童身心健康指數主要針對兒童的身體及心理兩大面向進行評估，根據本次調研，台灣兒童的心理健康分數67分，略高於身體健康的65分。

就心理健康層面來看，最高分為同儕關係，達77分，為本次調查所有類別最高分，最低分為防疫生活，只有56分。

進一步分析，可以發現逾半數兒童感受到疫情帶來的壓力，56.2%的兒童會偶爾或經常的擔心自己或家人得到COVID-19，亦有59.2%的兒童擔心自己課業跟不上。

就身體健康層面而言，最高分是72分的睡眠習慣，運動習慣則是只有53分。調查顯示，僅三成左右兒童有經常每日運動一小時的習慣；二成左右兒童經常每天看電視玩電動2-3小時以上，為本次調查中健康程度最低的項目。

保誠人壽總經理王慰慈表示，兒童的身心健康與國家的未來發展及競爭力息息相關，保誠人壽作為台灣第一家也是業界唯一持續關注兒童保護的保險公司，多年來攜手各界，推出一系列的行動方案，為孩子們的快樂成長而努力。

王慰慈說，保誠人壽從2020年起推動「i寶—保護兒童 誠就未來」倡議，發布兒童健康白皮書，獲得各界廣大回響。今年除了推出兒童心理白皮書，更結合去年以及今年的主題，發布兒童身心健康指數，期望能夠全面的了解台灣兒童身心發展的現況，喚起社會各界對兒童保護議題的重視。

兒童時期的身心發展對於未來成年後的健康與人格影響甚鉅，保誠人壽在2020年首次針對影響兒童健康的三大議題發表兒童健康白皮書，今年進一步關注兒童心理的發展，攜手輔仁大學發表兒童心理白皮書，透過國內外文獻研究以及跨領域專家學者對談，探討家庭關係、同儕關係、社群媒體、環境變化等四大面向，對兒童心理發展的影響。

其中，也探討了近兩年來新冠肺炎疫情造成的社會環境劇變，對於兒童的身心影響。

為延續「i寶—保護兒童 誠就未來」倡議的影響力，保誠人壽持續透過「保誠人壽 i寶」FB社團與家長們交流及分享兒童相關訊息，並與各界聯手以行動展現促進兒童身心健康的決心。

今年不但繼續與多年的合作夥伴家扶基金會合作，於全台灣五個縣市推動食育計畫，讓健康觀念從小扎根；更首度攜手台灣第一家關心兒童情緒健康的用心快樂社會企業，於偏鄉小學展開兒童藝術美學紓壓課程，盼能透過藝術創作，引導孩子認識情緒與學習正確的紓壓方式。

保誠人壽表示，將繼續秉持「幫助人們實現人生最大的價值」的企業宗旨，透過「i寶—保護兒童 誠就未來」持續發揮兒童保護領域思維領導者的影響力，深耕兒童教育、健康以及心理等關鍵議題，以實際行動帶給孩子全方位的關懷，也歡迎各界共同響應，和保誠人壽一起保護兒童的現在，成就他們美好的未來。