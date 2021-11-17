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守護客戶資料安全 華南銀獲企業永續資訊安全領袖獎

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
華南銀行榮獲臺灣永續獎「永續單項績效-資訊安全領袖獎」，由考試院院長黃榮村（左）頒獎，華南銀行總經理張振芳（右）代表受奬。華銀／提供
華南銀行榮獲臺灣永續獎「永續單項績效-資訊安全領袖獎」，由考試院院長黃榮村（左）頒獎，華南銀行總經理張振芳（右）代表受奬。華銀／提供

華南銀行以「厚植資安有效性，永續資安零事故」為主題，於今年第14屆臺灣永續獎中，榮獲「永續單項績效-資訊安全領袖獎」。顯見華南銀行為守護客戶資料安全，提供安全、快速及穩定的交易環境所付出的努力獲得肯定。

華南銀行以重視資安的組織文化、與時俱進的資安藍圖、完備的營運韌性，以及縝密的聯防體系，除陸續通過ISO 27001、ISO 20000及BS10012等國際認證外，2018年更首開業界先河，同時投保「電子與電腦犯罪綜合保險」與「資料保護保險」，持續保障客戶權益，並透過內外聯防的「主動式資安」及完善規劃落實執行的「預防式資安」，建構新一代資訊安全維運中心，打造主動預防的聯合防禦體系。

華南銀行從制度面的內部評估到外部驗證，皆通過具公信力之外部第三方認證，採用PDCA（Plan、Do、Check、Act）循環式安全管理，建立資訊安全管理體系，並委請第三方顧問公司進行全面系統資訊安全評估，期能發現潛在之資安威脅與弱點，提供實施技術面與管理面之控制措施，提升網路與資訊系統安全防護能力。

華南銀行透過成立電腦危機處理小組，定期進行演練，於資安事件發生時即時採取應變措施，避免資安危害。為持續強化營運韌性，正在興建新資訊大樓，以確保銀行營運不中斷之架構規劃，建置橫跨台北、中壢及土城三地資訊中心之平行透通傳輸網路，並為國內首家通過國際機房認證機構Uptime Tier3 TCDD設計認證之金融機構。

華南銀行為培養專業資安人才，為每位資安同仁制定學習地圖與專業訓練計畫，透過舉辦資安E學院，相互分享最新技術知識，持續精進專業技能。華南金融（2880）集團自2016年起持續深耕校園金融創新培育，除與台大、政大及清大等大學建立產學合作計畫，並每年開辦「金融科技競賽」，超過20,000名學子共襄盛舉，藉此引進金融科技人才，輔以專業育才計畫，培養跨領域多元人才。

資安 華南銀行 金融科技

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