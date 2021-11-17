新光銀行擴張場景金融 助新光投信客戶5分鐘開戶

新光銀行今(17)日表示，將「線上約定授權」服務推展至姊妹公司新光投信基金帳戶「線上開戶」的身分認證，及申請銀行帳戶自動扣繳基金申購款的業務上。

這是繼新光銀行先前與新光人壽合作，首創「轉帳授權影像核印服務」後，整合集團資源，擴張場景金融服務的又一案例。

新光銀行2015年已建構完成票據交換所的「eDDA電子化授權」服務，為首波開辦銀行，近年致力拓展電子化授權認證場景，本次與新光投信的合作達到新的里程碑。

新光銀行表示，這次的服務具有以下三大特色：

一、快速開立境內外基金帳戶：透過線上身分認證及授權機制，簡單四個步驟，一般民眾只需花5分鐘便可快速且輕鬆完成開戶，並可同時完成境內及境外基金的開戶作業。

二、快速下單：今日開戶並審核完成，最快隔日即可交易。

三、行動化服務：擴大免持金融卡進行認證的運用場景，民眾在行動裝置上便可完成作業，不須特別準備讀卡機。

新光銀行表示，推廣普惠金融及場景金融一直是該行數位發展的使命，在貼近生活為客著想的價值主張下，不斷推出優質的數位金融產品與服務。

本次協助新光投信快速開立基金帳戶之外，也鼓勵新光銀行的客戶以「OU數位帳戶」做為申購基金的扣款帳戶。

新光銀行積極將OU數位帳戶打造成為新光金控的數位核心產品，並與各子公司數位產品服務產生連結，攜手使全數位化的體驗旅程實現，讓顧客感受到更完整、更便捷、更行動化的金融服務。