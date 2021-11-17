發揮永續金融影響力 第一金控拿五項台灣企業永續獎

由台灣永續能源研究基金會舉辦的台灣企業永續獎，今（17）日表彰企業永續經營策略涵蓋ESG (環境、社會、公司治理)範疇的績優企業，第一金控（2892)去年CSR報告書遵循全球永續性報告協會(GRI)永續性報導準則及永續會計準則委員會(SASB)商業銀行行業指標項目進行雙重查證，且皆經外部第三方驗證並取得查證證書，強化ESG資訊揭露的品質及有效性，勇奪企業永續報告類之最高榮譽白金獎。旗下銀行子公司更囊括「性別平等領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「資訊安全領袖獎」等最佳單項績效獎。

第一銀行秉持在地關懷精神，透過藝術文創、體育競技、綠色關懷及社會關懷四大公益策略，結合集團資源及社會力量解決社會及環境問題，榮獲「社會共融領袖獎」肯定。另致力建構友善安全的幸福職場，推展各項性別平等措施，除董事長、總經理均由女性擔任外，女性主管、女性員工占比及女性主管平均薪酬均高於男性，落實性別平權而蟬聯「性別平等領袖獎」。

第一銀行也創造多項業界第一，為第一個成立資安專責單位、建置「員工上網隔離系統」及「資安風險管理系統」的金融機構，運用系統化地整合檢測、情資與事件追蹤處理以強化資安韌性，也透過AI演算法建置創新行銷模型，以「家庭財富管理客戶推薦行銷」理財服務提供創新通路及服務體驗，再度蟬聯「創新成長領袖獎」及「資訊安全領袖獎」。

第一銀行善盡金融業在財務供應鏈中應擔負責任，將ESG議題融入投資業務發展策略及作業流程，落實責任投資，對高污染/高耗能產業投資占比訂定上限並逐年調降上限；被投資公司若違反ESG重大議題且裁罰後未改善者，將停止對其新增投資或逐步減降投資部位，以減緩投資可能產生之氣候變遷風險，亦推出綠色信用卡「綠活卡」依國內一般消費2‰提撥捐款啟動「綠光傳愛永續計畫」，日前也榮獲台灣永續能源研究基金會第一屆「永續投資典範機構獎」、「台灣永續行動獎-環境永續面向金獎」與「社會共融面向銀獎」等多重肯定。