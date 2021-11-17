台灣永續奧斯卡獎 中壽連續七年獲肯定

中國人壽（2823）永續治理績效優異，在「2021 TCSA台灣永續獎」競賽中，一舉奪得「企業永續報告－白金獎」、「綜合績效類－TOP50永續企業獎」、「永續單項績效－『創新成長領袖獎』、『人才發展領袖獎』及『社會共融領袖獎』」共五項大獎，獲獎總數位居保險業第一，且是唯一獲得「TOP50永續企業獎」之保險業者。

中壽表示，持續優化金融科技商業模式，聚焦於「大數據加值服務」、「人工智慧科技賦能」及「生態圈聯盟」，發展「大人生」數位創新策略，拿下「創新成長領袖獎」金融及保險業組第一名，展現永續價值之新高度。

素有台灣永續奧斯卡獎之稱的「TCSA台灣永續獎」，係由台灣永續能源研究基金會主辦，迄今已邁入第14年，是國內永續經營及永續報告書評比最具代表性之永續標竿獎項。2021年參與評比家數高達329家，創下歷史新高。中國人壽以企業社會責任報告書資訊完整透明，積極採用國際前緣標準，包括採用GRI Standards與SASB指標進行資訊揭露，持續提升報告品質與利害關係人溝通，榮獲「企業永續報告－白金獎」肯定。

此外，中壽運用壽險本業職能之優勢與資源，在商品設計、銷售核保、投資管理、售後服務等壽險價值鏈環節，皆充分考量永續性風險與機會，規劃與導入各項精進措施，展現廣度及深度兼具的企業永續競爭力，獲得評審高度肯定，是唯一榮獲「TOP50永續企業獎」之保險業者，亦為產業生態圈之永續轉型帶來驅動力。

同時，中國人壽積極因應趨勢，建立數據驅動、體驗優先的企業文化，以「大數據加值服務」、「人工智慧科技賦能」、「生態圈聯盟」為主軸，啟動「大人生」策略三年藍圖，具體內容包括：運用數據分析支持商業決策、導入人工智慧技術，推動生物辨識投保，以及積極與同業、異業進行策略合作、建構生態圈，以貼近既有保戶與潛在客戶的生活，提供民眾更為便利及友善的金融服務體驗，榮獲「創新成長領袖獎」金融及保險業組第一名肯定。

在疫情衝擊之下，中壽透過共享價值的良性循環，用創新手法推出「可及性、實用性與兼顧品質」之優質服務、商品與社會參與行動，並將「普惠金融」精神落實於核心職能保險商品及服務中，與地方政府和社會團體攜手合作，使更多弱勢民眾享有經濟保障，也因此獲頒「社會共融領袖獎」。在人才培育方面，中壽也積極推出多元人才培育方案，採取更具彈性的方式，導入、推廣數位學習平台，提供多元且個人化的學習體驗，本次獲頒「人才發展領袖獎」便是中壽持續推動數位轉型、強化科技賦能績優成果之最佳肯定。

中壽永續經營有成，表現深獲國內外機構肯定，連續多年入選FTSE4Good富時新興市場指數、FTSE4Good富時台灣永續指數及台灣證交所公司治理100等重要指數。此外，積極推動之永續投資作為，亮眼實績榮獲首屆永續投資典範機構獎。展望未來，中壽將秉持「We Share We Link」的核心理念，精進強化自身永續體質，以及擴大社會永續價值，成為最值得信賴的保險公司。