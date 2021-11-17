南山人壽獲「台灣企業永續獎及行動獎」雙項殊榮肯定

永續議題深受國際重視，聯合國氣候峰議（COP26）本月於英國舉行，聚焦討論各國減碳計畫，臺灣重申共同實踐2050淨零排放目標，確保環境永續的決心。南山人壽也不缺席，致力深耕ESG，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，成果深受台灣永續能源研究基金會肯定，分別獲得「第14屆TCSA台灣企業永續獎」金融及保險業銀獎及首屆「台灣永續行動獎」環境永續類銅獎雙項殊榮。

南山人壽響應金管會「公司治理3.0」政策，將「CSR報告書」更名為「永續報告書」，並提升查證等級至第二類型中度保證等級，積極接軌國際永續框架，採用GRI準則及SASB保險業對照指南，自行遵循「永續保險原則(PSI)」、「責任投資原則(PRI)」與「氣候相關財務揭露(TCFD)」，強化南山人壽重大主題管理機制及各項永續作為的揭露品質，具體回應利害關係人關注之議題。

為了深化永續意識與職能，2020年進行永續經營盤點，導入國際ＤJSI道瓊永續指數精神，將原本的CSR委員會，拉高層級，隸屬於董事會，更名為「企業永續委員會」，致力將ESG納入營運流程中，接受董事會的監督，以更有系統及組織的方式，邁向企業永續發展。

南山人壽也回歸企業核心價值，讓保單成為實踐環境保護的一環。繼2019年制定臺灣第一份「人身保險服務-產品碳足跡產品類別規則(CFP-PCR)，及首家取得雙重碳足跡認證的保險業者」，2020年進一步融合「普惠金融」、「碳中和」（carbon neutral）理念，針對2019年所捐贈的近萬張微型保單，導入「碳中和實施標準,PAS 2060」，除推動保單生命週期間之各項減碳措施，亦購買35噸臺灣風力發電所產生的碳權，進行碳抵換（carbon offset），實現「零碳微型保單」的理念！

2021年首度舉辦的「台灣永續行動獎」，旨在表揚企業實踐聯合國永續發展目標之卓越成果及貢獻，南山人壽自2012年即推動「守護海洋行動」，從初期透過築籬固砂、海岸造林，到發起淨灘撿拾垃圾、倡議減少生活垃圾塑膠廢棄物等，每一次的行動都是為了保衛我們的家園，保護海洋生態和水域資源，讓環境能永續發展。

這項行動迄今已邁入第十年，南山人壽代理總經理范文偉親自出席淨灘活動時表示：「一群人，持續十年，默默做一件對的事，不僅為了環境永續，展現對環境保護的理念，亦象徵南山人壽堅持對保戶、對社會的承諾，始終如一」。

「南山守護海洋行動」積極落實聯合國永續發展目標第13項「氣候行動」及第14項「保育及永續利用海洋與海洋資源」，實踐愛護地球的承諾，活動累計已號召超過3萬名義工參與，守護逾50個海域，海岸造林認養3.8萬平方公尺，種植12,000棵防風苗，2020年領先業界導入「ISO 20121永續性管理系統」，成為臺灣第一場得到 SGS 驗證的淨灘植樹活動，獲頒首屆環境永續類銅獎肯定。

南山人壽表示，一個真正有社會責任的企業，重視的是長期的承諾。當全球籠罩在新冠肺炎的威脅下，南山人壽迅速推動各項保戶關懷措施，包含透過緩繳保費、保單借款紓困、借款利率減碼、放寬理賠範圍等服務。展望未來，南山人壽將持續落實推動ESG，深化永續職能，從核心本業出發，落實永續金融，實踐環境永續與社會共融價值，攜手各界邁向共好的願景。