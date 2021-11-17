又一張熱賣保單停售 元大壽「享有心」明天下架搶翻天

保險公司不做賠本生意，又一張熱門高CP值健康險停售！繼宏泰人壽「薰衣草醫療健康保險附約」漲價不成停售之後，另一張市場超熱賣的實支實付健康險-元大人壽享有心JR住院醫療健康保險附約，因損失率過高，也確定只賣到今天，周一才傳出停售消息，明（18）天起就正式停售下架，因只受理到今天半夜，民眾搶買，據了解各家代理的保經保代公司業務員，這二天漏夜排隊進件，已經忙翻天。

元大人壽2018年推出「享有心」住院醫療健康保險附約 (JR)，當時是創新性的結合住院日額（定額）與住院病房雜費（限額）的實支實付險，適合短期住院，並接受使用副本收據理賠，如果有其他家的實支實付也能一起理賠，醫療費用額度高。住院可同時領取住院日額及病房費限額之理賠，不像有些實支實付險是二擇一，其雜費理賠包含住院病房的差額，但已能滿足大部份短期（一個月）內住院與自費較高的診療。

另外，這張實支實付包含門診手術費用，不受2-2-7的條款限制，此外手術部份不分手術等級額度給付，不像一般實支實付險有%比重，出院後還有30天的門診。因此在手術門診、高病房額度與高住院雜費上具有優勢。因此吸引不少需要雙實支付險的民眾，可用較便宜的保費，補充更充足的醫療保障。

不過據業界表示，元大享有心跟宏泰人壽「薰衣草」面臨一樣理賠損失率過高的問題，因此公司覺得下架不賣了。元大人壽受訪時表示，確實有停售計畫，主要是打算「推陳出新」，停售之後再推出新的商品，但新實支實付險的推出時程，目前還沒有決定。目前一般預料新推出的新保單一定會漲價。

宏泰人壽超熱賣的保單「薰衣草醫療健康保險附約」，今年5月宣布保費無預警大漲178%，影響15萬保戶，引發保戶反彈，之後金管會強力介入，宏泰人壽趕緊喊卡漲價計畫，9月遭保險局重罰並要求停售。隨後就傳出跟薰衣草類似的實支實付險，恐陸續掀起停售潮，短短二個月多，元大人壽熱賣的實支實付險就跟進停售。若加上之前實支實付險幾波停售潮，均反映現代人疾病存活率提高，治療費用卻越來越貴，很多早年的醫療險損失率皆超出預期，淪為賠錢保單。

目前較受歡迎的實支實付醫療險，除宏泰人壽「薰衣草」跟元大人壽「享有心」已停售外，還剩下全球人壽醫療費用保險附約等，費率便宜「CP值高」，加上保險局開放每人實支實付最高三張，吸引眾多保戶投保。

保險業者推估，元大人壽這張JR保單跟宏泰人一樣，可能也是因為理賠率過高，以及附加費較高所致。附加費用率所指的是一張保單的成本，包含保險公司的營運作業成本、人事費用、通路佣金等必要成本，扣除附加費用的保費金額才是被用來購買保額或保障的純保費。因此附加費用率越高，相對實際用來負擔保險給付的純保費比率就越低。

另外，實支實付醫療險目前損失率已經過高，已經有不少家保險公司後續有打算停售改版，宏泰（1612）開第一槍，元大（2885）接棒，市場上愈來愈難買到高CP值的實支險。加上第六回生命表7月上路，市場預期終身醫療險可能漲超過3成，而定期醫療險則會大漲10至30%，年底前新商品即將陸續改版上市，舊實支實付險恐怕也會陸續下架改版漲價再上市，壽險業者警示，醫療不堪使用，一切都變貴，保費漲價時代也會來臨。