元大期ESG深耕屢創佳績 再奪台灣永續兩項大獎

元大期貨（6023）今(17)日在「2021第14屆TCSA台灣永續獎」頒獎典禮，勇奪「永續報告書-金融及保險業之銀獎」與「創新成長領袖獎」雙項大獎，該獎項由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦，經上百位專家學者評鑑，從133家企業中脫穎而出，元大期為全台唯一獲獎的期貨商，展現元大邁向企業永續經營之路的用心，以及投入成果倍受市場肯定。

TCSA台灣永續獎為國內企業對永續經營及永續報告書評比最具代表性之標竿獎項，元大期從眾多競爭者中脫穎而出，為業界首家編製CSR報告書的期貨商，完整執行資訊揭露至今已正式邁入第七年，亦為全台首家推出於官網成立ESG專區，定期揭露永續投資、公司治理及ESG等實踐成果與績效，更為全台第一家推行綠電分公司的期貨商，預計明(2022)年第1季正式供電，持續領銜期貨業與國際永續趨勢接軌。

因應期貨市場行情波動快速，元大期領先業界推出國內外期權智能雲端策略平台，透過全天候行情自動化監控，並搭配手機即時訊息推播，協助客戶提升交易效能與風險控管，在元大體驗穩定、安全、安心與友善的數位環境。此外，元大期於今年11月通過BSI英國標準協會核發ISO 10002:2018客訴品質管理系統認證肯定，為全台首家通過此高規格考驗的台灣期貨商，以客戶需求為核心，透過大數據分析，系統化推升客戶服務環節，疫情期間更透過線上e櫃台、視訊到府拜訪、24小時專線等，將服務拓展至線上領域，提供超越客戶期待的全面性服務。