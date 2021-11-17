國泰世華銀到捷運北車站駐點 開到晚上8點

國泰世華銀行今（17日）宣布「國泰世華金融服務站」首度進駐通勤族最多的捷運台北車站，讓民眾下班後也能享有金融服務，最晚開到晚上8點，現場提供信用卡申請與開戶收件服務。

即日起至11月底，國泰世華金融服務站駐點於台北車站淡水信義線地下三樓出口處，現場還有服務人員協助數位金融操作教學及諮詢。

根據金管會統計，台灣本國銀行實體分行家數逾3400家，每10萬成年人平均約有18家分行、161台ATM提供服務，優於國際平均水準。但國泰世華銀行透過消費者洞察發現，上班族工作時間與銀行營業時間重疊，若有親臨銀行辦理事務的需求，僅能利用午間休息時間或請假，分析客戶對金融服務的需求後更發現，上班族需要的不是更多的服務據點，而是使用金融服務的動線與時間。

因此，國泰世華與台北捷運合作，自今年11月起，金融服務站駐點於台北捷運內，第一站即選擇捷運、台鐵、高鐵三鐵共構的台北車站，希望替通勤族省下更多的時間成本，上下班途中即可滿足日常的金融需求，讓金融服務更便利。也讓國泰世華銀行提供的金融服務，從滿足銀行據點較少鄉鎮民眾需求的「空間」密度，進一步深化至都會區通勤族需求的「時間」密度，全方位滿足客戶需求。

國泰世華銀行自去年(2020)推出「國泰世華金融服務站」以來，打破傳統銀行時間與空間的限制，更將服務時間延長，最晚至晚上8點，不僅創銀行業先例，亦為金管會「銀行申請業務試辦作業要點」核准首件試辦案。

歷經10個月試行後，金融服務站於去年12月底獲金管會核准正式開辦，並於今年正式擴大駐點範圍，以1組長駐點、14組機動點的形式，服務通路包含全聯福利中心，萊爾富、家樂福、愛買等商圈，讓民眾可在非銀行營業時間享有便捷的金融服務。

而為落實普惠金融理念，國泰世華銀行也將金融服務站的據點，擴及到金融服務較不普及的地區。例如今年4、5及9月進駐高雄市茄萣區、金門縣金寧鄉及屏東縣新園鄉，更在11月上、下旬分別進駐雲林縣莿桐鄉及苗栗縣三義鄉，期望將金融服務導入銀行據點較少的鄉鎮，讓民眾無須舟車勞頓，即可體驗到國泰世華銀行精心打造的金融生態圈。

國泰世華銀表示，金融服務站自試辦以來，截至今年10月底止，已走過全台84間不同的通路與門市，服務範圍涵蓋全台60個鄉鎮區域，總服務人數也已經突破3萬名。

國泰世華銀行未來將透過全台分行、自動化服務區、信用卡申辦點，以及金融服務站等多型態的服務場景，持續蒐集客戶體驗的反饋，推出滿足多元需求的商品及服務。