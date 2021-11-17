陳冲：成功的企業更要做具影響力的投資 讓做好事也賺錢

企業投資的影響力越來越被重視，陳冲今（17）日表示，影響力投資是每個人都有必須要努力的地方，尤其一個偉大且成功的企業更需要多做具有影響力的投資，讓做好事也會賺錢。

台灣影響力投資協會今（17）日舉行台灣影響力投資國際論壇，邀請前行政院長陳冲、金管會證期局局長張振山出席參與。

陳冲在致詞時引用彼得杜拉克所言，「一個成功營利事業，最終會變成一個非營利事業」，他表示十幾年前無法從中理會這句話的道理，但近年開始了解影響力投資後，想法也從「做好事又賺錢」漸漸的轉為「做好事會賺錢」。

陳冲說，企業一直著重在賺大錢，到最後別人會感到麻痺，也不會有人會感覺這是一個偉大又成功的企業，而之所以企業會成功且偉大，是因同時也做了很多有影響力的事情，不論是ESG還是影響力投資都應在各個境界上不斷的提升。

張振山也說，台灣的影響力投資是政策的最終目標，像是金管會去年發布綠色金融2.0，就是希望能透過金融的影響力，引導企業重視環境影響，以及公司治理3.0永續發展藍圖，也就是說所有公開發行公司在治理公司面向時，要真正落實公司治理永續發展，並且深植企業核心。

張振山提到，公司治理藍圖發布後，在整個國際市場上得到三個論述，第一、ESG概念發展的落實，第二、數位科技時代的來臨，像是因為疫情爆發各國封城後，企業行為也跟著改變，如：線上開會已經變得頻繁、網路詐騙等，當使用習慣漸漸改為線上操作後，對我們的生活甚至投資皆有影響，第三、老人化議題被重視，像是金管會9月推出退休準備平台，讓投資人了解年輕時就可以好好規劃退休準備。

台灣影響力投資協會理事長張大為表示，影響力投資是每個人的責任，歷史告訴我們，只要有大的瘟疫疾病就會帶給人類社會的衝擊，像是黑死病造就文藝復興與中產階級的革命，天花改寫了北美洲的歷史，西班牙流感提前結束第一次世界大戰，而到現今的新冠肺炎，也帶給我們經濟、生活、環境及國際關係的轉變，影響力投資協會未來也將持續為世界帶來更多的影響與改變。