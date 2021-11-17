快訊

受害者不只一組？動視暴雪CEO護航的「性侵公司文化」

張網維爭取遠航復照 民航局：請先處理7架飛機

陳冲：成功的企業更要做具影響力的投資 讓做好事也賺錢

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導
台灣影響力投資協會今舉行論壇，左起為台灣影響力投資協會理事長張大為、前行政院長陳冲、金管會證期局局長張振山。記者陳芝瑄／攝影
台灣影響力投資協會今舉行論壇，左起為台灣影響力投資協會理事長張大為、前行政院長陳冲、金管會證期局局長張振山。記者陳芝瑄／攝影

企業投資的影響力越來越被重視，陳冲今（17）日表示，影響力投資是每個人都有必須要努力的地方，尤其一個偉大且成功的企業更需要多做具有影響力的投資，讓做好事也會賺錢。

台灣影響力投資協會今（17）日舉行台灣影響力投資國際論壇，邀請前行政院長陳冲、金管會證期局局長張振山出席參與。

陳冲在致詞時引用彼得杜拉克所言，「一個成功營利事業，最終會變成一個非營利事業」，他表示十幾年前無法從中理會這句話的道理，但近年開始了解影響力投資後，想法也從「做好事又賺錢」漸漸的轉為「做好事會賺錢」。

陳冲說，企業一直著重在賺大錢，到最後別人會感到麻痺，也不會有人會感覺這是一個偉大又成功的企業，而之所以企業會成功且偉大，是因同時也做了很多有影響力的事情，不論是ESG還是影響力投資都應在各個境界上不斷的提升。

張振山也說，台灣的影響力投資是政策的最終目標，像是金管會去年發布綠色金融2.0，就是希望能透過金融的影響力，引導企業重視環境影響，以及公司治理3.0永續發展藍圖，也就是說所有公開發行公司在治理公司面向時，要真正落實公司治理永續發展，並且深植企業核心。

張振山提到，公司治理藍圖發布後，在整個國際市場上得到三個論述，第一、ESG概念發展的落實，第二、數位科技時代的來臨，像是因為疫情爆發各國封城後，企業行為也跟著改變，如：線上開會已經變得頻繁、網路詐騙等，當使用習慣漸漸改為線上操作後，對我們的生活甚至投資皆有影響，第三、老人化議題被重視，像是金管會9月推出退休準備平台，讓投資人了解年輕時就可以好好規劃退休準備。

台灣影響力投資協會理事長張大為表示，影響力投資是每個人的責任，歷史告訴我們，只要有大的瘟疫疾病就會帶給人類社會的衝擊，像是黑死病造就文藝復興與中產階級的革命，天花改寫了北美洲的歷史，西班牙流感提前結束第一次世界大戰，而到現今的新冠肺炎，也帶給我們經濟、生活、環境及國際關係的轉變，影響力投資協會未來也將持續為世界帶來更多的影響與改變。

陳冲

延伸閱讀

第三類數位存款帳戶轉帳上限 提高至每日10萬

康控財務拉警報 證交所盯

彰銀深耕ESG 獲BSI領航獎

永豐金 入選道瓊永續指數

相關新聞

永豐金前十月獲利破歷年全年紀錄 積極爭取併購機會

永豐金控今天召開第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，證券子公司經紀手續費收入的強勁...

金融業第一網美 中信第1號元宇宙員工「小i」現身

元宇宙熱力爆發，金融業也來分杯羹，中國信託第一號元宇宙員工「小i」現身。中國信託投信17日發表新基金，中國信託科技趨勢多...

國泰世華銀到捷運北車站駐點 開到晚上8點

國泰世華銀行今（17日）宣布「國泰世華金融服務站」首度進駐通勤族最多的捷運台北車站，讓民眾下班後也能享有金融服務，最晚開...

陳冲：成功的企業更要做具影響力的投資 讓做好事也賺錢

企業投資的影響力越來越被重視，陳冲今（17）日表示，影響力投資是每個人都有必須要努力的地方，尤其一個偉大且成功的企業更需...

郵政博物館「兒童郵園」嶄新登場 寓教於樂

為提供學童活潑生動之多元學習場域，郵政博物館4樓「兒童郵園」基於寓教於樂理念重新規劃，融入展覽敘事、空間設計及資訊科技交...

日盛證優化投資App 新開戶送600元超商購物金回饋

日盛金控（5820）旗下日盛證券全新優化「日盛online投資王」使用者介面，整合「股市行情」、「智能下單」、「財經資訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。