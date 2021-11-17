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郵政博物館「兒童郵園」嶄新登場 寓教於樂

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
郵政博物館「兒童郵園」將於本月18日嶄新登場。圖/中華郵政公司提供
郵政博物館「兒童郵園」將於本月18日嶄新登場。圖/中華郵政公司提供

為提供學童活潑生動之多元學習場域，郵政博物館4樓「兒童郵園」基於寓教於樂理念重新規劃，融入展覽敘事、空間設計及資訊科技交互運用場景，訂於今年11月18日嶄新開幕，竭誠歡迎親子家庭及學校團體等各界大、小朋友蒞臨參觀，攜手走進郵園繪本故事中的郵鴿鎮，體驗新奇有趣的多媒體互動遊戲，並學習郵務知識及瞭解郵政業務。

開幕當日(11月18日)上午10時於郵政博物館4樓舉行開幕典禮，安排魔術表演及遊園導覽，接續於上午11時至12時舉辦「鴿鴿說故事」活動，邀請幼兒園小朋友聆聽老師說故事。另為服務用郵民眾，郵政博物館1樓營業廳於同日上午9時至12時設立臨時郵局，現場贈送館贈封，歡迎蒞臨索取（數量有限，送完為止），活動詳情請至中華郵政全球資訊網(https://www.post.gov.tw)或郵政博物館網站(https://museum.post.gov.tw)查詢。

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