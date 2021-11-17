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日盛證優化投資App 新開戶送600元超商購物金回饋

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
日盛證券「日盛online投資王」全新升級，讓投資人輕鬆享受全功能應用服務，下單更方便、快速。日盛證券/提供
日盛證券「日盛online投資王」全新升級，讓投資人輕鬆享受全功能應用服務，下單更方便、快速。日盛證券/提供

日盛金控（5820）旗下日盛證券全新優化「日盛online投資王」使用者介面，整合「股市行情」、「智能下單」、「財經資訊」三大功能，讓投資人享受完整一站式的投資管理服務。

日盛證券並自即日起至12月31日止，舉辦「新朋友限定!開戶交易最高送600元7-Eleven虛擬商品卡」優惠活動，限量1000名，至日盛官網或活動網站進行預約開戶包括證券與複委託開戶皆可，完成開戶就可獲得回饋。

日盛證券指出，全新升級「日盛online投資王」讓投資人輕鬆享受全功能應用服務，下單更方便、快速。針對初入市場的投資小白，日盛證券推薦投資人最喜歡的功能-設定長達三個月的「條件單」與獨家的「移動鎖利」，利用系統協助風險控管，避免因行情波動造成大幅虧損，讓客戶在紀律化的操作下累積財富；針對長期投資的存股族，「日盛online投資王」股利專區提供股利試算、已領股利、高殖利率與發放頻率等搜尋功能，在同一個畫面即可確認除權息日、近五年發放次數、填息次數與平均填息天數，最後下單還可以直接搭配條件單，輕鬆讓系統依據設定的條件下單，不用天天委託、盯盤。

日盛證券App中的「合理股價」與「財報模範生」兩項獨家功能，接收各方訊息時，可同時馬上利用系統協助判斷投資價值與風險，再加上App中日盛投顧的「個股報告」，讓客戶用最簡單方式判斷投資價值與降低投資風險。

此外，「日盛online投資王」獨家功能，「股票拍立得」，結合AI智慧的OCR辨識系統，可以將手寫資料、圖片、電腦或電視螢幕、書報雜誌等資料中一籃子個股，藉由深度學習與精準的辨識度將資料自動呈現個股成交價、財報分數、合理股價，投資人無須逐一查詢，可立即判斷一籃子股票中最適合投資的標的。

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