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渣打銀擬關七分行 資方今終願見工會勞資協商

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
金管會透露，渣打銀行5月就送件申請整併七家分行，但是銀行局還沒看到渣打銀就此進行勞資協商的會議紀錄。 資料照片
金管會透露，渣打銀行5月就送件申請整併七家分行，但是銀行局還沒看到渣打銀就此進行勞資協商的會議紀錄。 資料照片

渣打銀行5月送件申請整併七家分行，金管會銀行局迄今未審核通過，渣打銀工會則是抗議資方縮減分行卻繞過工會不做勞資協商，在獲得金管會關切後，據悉，渣打銀資方今天下午將首度與渣打銀工會面對面，就縮減分行事進行協商。

金管會10月底與全國金融業工會聯合總會（全金聯）進行年度座談，金管會銀行局官員在座談會上表示，渣打銀行早在5月就申請整併裁撤七家分行，但是相關員工安置計畫經勞動部出面協調，卻遲未有勞資協商會議紀錄送來，所以銀行局也沒核准其整併分行。渣打銀工會則是透過全金聯傳達，資方繞過工會由主管直接找個別員工請其簽署調任同意書，而不跟渣打工會協商。

渣打銀資方今天則是在送件約半年後終於將和工會見面，就裁撤分行事進行勞資協商，結果如何將牽涉渣打銀關七家分行獲金管會核准還要等多久。

渣打銀行 金管會 金聯

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