日盛online投資王全新升級 一站式投資管理便捷服務

後疫情時代，金融產業快速變化，各家券商力拚數位轉型，為提供投資人更便捷的服務，日盛證券全新優化「日盛online投資王」使用者介面，並整合三大功能「股市行情」、「智能下單」、「財經資訊」，讓投資人享受完整一站式的投資管理服務。

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台股近兩年多頭走勢，市場詐騙手段層出不窮，據金管會最新資料顯示，已收到200多件相關檢舉案。日盛證券除了呼籲投資人，切勿輕信詐騙廣告或聽信明牌之外，更以實際作為協助投資人解決想要投資，卻不知道投資什麼的困擾，可使用App中的合理股價與財報模範生兩項獨家功能，接收各方訊息時，同時馬上利用系統協助判斷投資價值與風險，再加上App中日盛投顧的個股報告，讓客戶用最簡單的方式判斷投資價值與降低投資風險。

此外，日盛online投資王的獨家功能「股票拍立得」，結合AI智慧的OCR辨識系統，可以將手寫資料、圖片、電腦或電視螢幕、書報雜誌等資料中一籃子個股，藉由深度學習與精準的辨識度將資料自動呈現個股成交價、財報分數、合理股價，投資人無須逐一查詢，可立即判斷一籃子股票中最適合投資標的。