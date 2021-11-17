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日盛online投資王全新升級 一站式投資管理便捷服務

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
日盛證券「日盛online投資王」全新升級，讓投資人輕鬆享受全功能應用服務，下單更方便、快速。(日盛證券/提供)
日盛證券「日盛online投資王」全新升級，讓投資人輕鬆享受全功能應用服務，下單更方便、快速。(日盛證券/提供)

後疫情時代，金融產業快速變化，各家券商力拚數位轉型，為提供投資人更便捷的服務，日盛證券全新優化「日盛online投資王」使用者介面，並整合三大功能「股市行情」、「智能下單」、「財經資訊」，讓投資人享受完整一站式的投資管理服務。

日盛證券表示，全新升級的日盛online投資王讓投資人輕鬆享受全功能應用服務，下單更方便、快速。針對初入市場的投資小白，日盛證券推薦投資人最喜歡的功能-設定長達三個月的條件單與獨家的移動鎖利，利用系統協助風險控管，避免因行情波動造成大幅虧損，讓客戶在紀律化的操作下累積財富；針對長期投資的存股族，日盛online投資王股利專區提供股利試算、已領股利、高殖利率與發放頻率等搜尋功能，在同一個畫面即可確認除權息日、近五年發放次數、填息次數與平均填息天數，最後下單還可以直接搭配條件單，輕鬆讓系統依據設定的條件下單，不用天天委託、盯盤。

台股近兩年多頭走勢，市場詐騙手段層出不窮，據金管會最新資料顯示，已收到200多件相關檢舉案。日盛證券除了呼籲投資人，切勿輕信詐騙廣告或聽信明牌之外，更以實際作為協助投資人解決想要投資，卻不知道投資什麼的困擾，可使用App中的合理股價與財報模範生兩項獨家功能，接收各方訊息時，同時馬上利用系統協助判斷投資價值與風險，再加上App中日盛投顧的個股報告，讓客戶用最簡單的方式判斷投資價值與降低投資風險。

此外，日盛online投資王的獨家功能「股票拍立得」，結合AI智慧的OCR辨識系統，可以將手寫資料、圖片、電腦或電視螢幕、書報雜誌等資料中一籃子個股，藉由深度學習與精準的辨識度將資料自動呈現個股成交價、財報分數、合理股價，投資人無須逐一查詢，可立即判斷一籃子股票中最適合投資標的。

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