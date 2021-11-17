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新版刮刮樂黃金連線、辦桌 總獎項逾388萬個

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
新版刮刮樂「黃金連線」、「辦桌」。圖/台彩提供
新版刮刮樂「黃金連線」、「辦桌」。圖/台彩提供

疫情降級之後，餐飲消費也開始復甦，台灣彩券公司應景推出「黃金連線」和「 辦桌」兩款適合在聚會時帶動氣氛的刮刮樂，要與民眾一起迎接防疫鬆綁後久違的歡聚時刻。

刮刮樂「黃金連線」每張售價200元，採用益智延長型遊戲中簡單易懂的連線玩法，依連線成功數可獲得對應獎金，頭獎200萬元共六個。

刮刮樂「辦桌」每張售價 100元，票面上擺滿豐盛的菜餚，總中獎率50.10%，平均二張就有機會刮中一張，最高獎金1萬元共有120個，是歡樂聚會時的必刮款。兩款新品總獎項超過388萬個，總獎金逾10億元。

台彩表示，長青款益智延長型刮刮樂「黃金連線」，每張售價200元，票面層層堆疊的金磚耀眼奪人，充滿財富感。簡單易懂的連線玩法，依連線成功數可獲得對應獎金，刮開後只要「您的號碼」對中「黃金號碼」，且有任五個黃金號碼連成一直線、橫線、或對角線就中獎，連線越多獎金越高，頭獎200萬元共有六個，1,000元（含）以上的獎項超過22萬個，總中獎率31.01%，相當適合民眾在歲末歡聚時增添趣味。

刮刮樂「辦桌」每張售價 100元，票面以台灣辦桌宴客的各式菜餚為設計，澎拜豐盛歡樂感十足，為增加刮獎過程的趣味，還將民眾在聚會抽獎遊戲中常見的各種獎項名稱及各種年輕人常用的逗趣用語作為對獎符號，總中獎率50.10%，等於平均兩張就有一張會中獎，最高獎金1萬元多達120個，在疫情趨緩、聚會活動陸續回溫之際，讓民眾重拾歲末聯歡的歡樂，還有機會刮中獎金。

刮刮樂 疫情 彩券

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