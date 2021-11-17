凱基銀街口電支推店家貸 免開辦費利率最低0.99%

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
凱基銀行與街口電支共同推出優惠0.99％低利率「店家貸」，店家憑街口收款紀錄可做為財力證明，額度上限20萬元。凱基銀行/提供
凱基銀行與街口電支共同推出優惠0.99％低利率「店家貸」，店家憑街口收款紀錄可做為財力證明，額度上限20萬元。凱基銀行/提供

開發金控（2883）旗下凱基銀行即日起攜手街口電子支付，推出超低利率的額度型貸款「店家貸」，專案最高額度20萬元，前90天利率只要0.99%，以借款1萬元換算，1個月利息不到10元，90天利息只要約24元，90天後每日利息最多不到5元。

這項信貸專案自即日起至2022年7月31日止，凱基銀行並提供限時免開辦費優惠，全程可透過線上申辦，簽約完成後，最快5分鐘內，即可每日24小時隨時線上動用與還款。

凱基銀行與街口電支合作推出「店家貸」，利用街口店家管理APP，可一站式完成申請、簽約、進度查詢、額度動用與還款等全部手續，同時在店家同意下，透過API串接街口電支的店家資料，不僅減少申貸欄位填寫，且可使用店家收款紀錄作為財力證明之一，大幅加速貸款流程。申請核准後，「店家貸」提供一筆可隨時動用的資金額度，需要時能於街口店家管理APP隨時線上提領，且動用才算利息，提前還款也不需支付任何費用，幫助店家掌握後疫情商機，輕鬆取得營運週轉金。

凱基銀行 開發金控

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