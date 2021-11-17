兆豐銀行推出行動線上投保 快速高效又減碳愛地球

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行宣布，即日起推出「行動線上投保」，只要透過業務員提供的平板電腦、筆記型電腦等行動裝置，輸入客戶要保資料，線上操作就可以代替填寫紙本要保書及相關文件，輕鬆完成投保，大幅縮短投保時間，讓客戶投保更加方便有效率。

根據兆豐銀行統計，超過六成的客戶每週至少一次以上使用手機APP執行查詢或交易。為提供更加便利的數位服務，兆豐銀行陸續推出智能客服、機器人理財、美股港股或債券線上下單等服務外，現在再推行動線上投保。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，近年來兆豐銀行積極強化數位服務，已經大幅降低紙本印刷，廣告宣傳也逐步以數位推播的方式取代，本次推出「行動線上投保」，除了滿足客戶便利投保的需求，更能將環保理念落實在金融服務中，達到節能減碳的效果，為地球盡一份心力，還大幅提升作業效率，透過無紙化服務的推動，每年預估可節省733小時，減少51.6萬A4紙張被印製，營造低碳健康環境，創造綠色價值服務。

兆豐銀行「行動線上投保」系統的開發，讓繁瑣要保文件「無紙化」，有別於傳統投保作業需準備許多紙本文件，且填寫要保書相當耗時費事，難免會發生因填寫內容缺漏、保費金額計算錯誤、填錯文件版本等情形，此次兆豐銀行行動投保系統具有保費自動試算、漏勾漏填項目檢核、待簽名表單自動產出等功能，可減少因紙本作業造成疏漏的問題，亦可達到服務無紙化，減少資源浪費。為落實個人資料保護及管理，所有保戶資料都以加密方式傳送，讓客戶個資安全有保障。

兆豐銀行合併原本為兆豐金獨立子公司的兆豐保代，自2020年5月12日成立「保險代理人處」後，除了持續秉持「專業穩健、誠信經營、客戶優先」的經營方針，並落實銀行辦理保險業務的善良管理人注意義務，加強保戶權益保障，落實「權責相符」監理需求，也不斷優化銷售商品與服務的作業流程。本次所推出「行動線上投保系統」，結合環境永續理念，並透過實際行動將ESG永續精神融入金融商品及理財服務中，以善盡企業社會責任。