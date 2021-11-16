台灣金聯三方向推動經濟 期許成為貢獻者

台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉今（16）日表示，台灣金聯要與國家經濟一同向前，並提出三個方向，第一、將積極購置廠房，給產業籌設一個立足的基地，第二、整治大面積的土地，給予國家未來發展預留施展的空間，第三、賣力在都會中尋找標的，為都市更新、危老重建添加動力。

台灣金聯今日舉行20周年慶祝酒會，邀請財政部長蘇建榮與政務次長莊翠雲、金管會副主委蕭翠玲、台灣金聯創辦人林振國及多家公股行庫董事長及總經理一同慶祝。

施俊吉說，台灣金聯成立於2001年，為台灣經濟極度動盪、景氣非常低迷的年代，成立初始就是以守護資產、創造利潤為金聯的營運目標。而後台灣金聯推出金聯平價住宅，就是希望能為渴望有家的人，安置遮風避雨的屋舍以安身立命。從去年的來看，金聯推出百間平價住宅，便吸引3,000多人參與抽籤。

施俊吉認為，如果平價宅是金聯的野心，這野心不在賣房子，而是關懷社會，創造喜悅，散播幸福，期待有一天金聯能夠茁壯到「大庇天下寒士盡歡顏」。

施俊吉說，台灣金聯已有20周年，需要承擔重任的肩膀和遠眺未來的眼光，並跟國家經濟發展同步前行，如購置廠房、整治大面積的土地、尋找標的為都市更新、危老重建增添動力。

施俊吉認為，金聯有20年的實戰經驗，一旦參與都更與危老重建，能為讓老化的城市重拾年輕的活力，屆時當台灣金聯來到30周年時，也能驕傲地說，「我們是台灣經濟發展的貢獻者」。