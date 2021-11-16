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街口電支攜手凱基銀 推「店家貸」快速貸款服務

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

街口電子支付今天宣布與凱基銀行合作的「店家貸」今（16）日正式上線，提供街口精選店家隨時彈性運用額外資金的新選擇。街口電子支付表示，申請流程最快，只需要三分鐘，凱基銀行最快可在一天內審核通過；可以隨時動用、隨時還款，前90天利率0.99%，減少店家資金成本負擔。

「店家貸」為JKO Fintech Hub第二個產品，提供街口精選店家向凱基銀行線上申請小額週轉金的新管道，透過串接凱基銀行數位信貸API，減少申貸填寫欄位，並優先以客戶同意提供之街口電子支付收款紀錄作為財力證明，加速貸款流程。在疫情趨緩時期，希望能透過「店家貸」及時幫助店家因應生活上短期資金周轉需求，掌握後疫情商機。

街口精選店家可於街口店家管理APP「店家貸專區」直接點擊「前往申請」，轉導至凱基銀行申請網頁，申請完畢後亦可從街口店家管理APP查詢申請狀態，全程可在街口店家管理APP一站完成。

凱基銀行 APP 疫情

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