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樂天銀行信貸年息1.68%起 申請開戶一次完成

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
樂天銀行看好後疫情發展，推出24小時線上貸款申請及存款開戶一次完成，貸款年利率 1.68%起， 開辦費均一價1,000元。圖/樂天銀行提供
樂天銀行看好後疫情發展，推出24小時線上貸款申請及存款開戶一次完成，貸款年利率 1.68%起， 開辦費均一價1,000元。圖/樂天銀行提供

樂天國際銀行表示，純網銀樂天國際銀行慶祝即將開行滿周年，提供限時專案優惠，一般分期型信用貸款最低年利率1.68%起，開辦費均一價新台幣1,000元。並於2021年12月6日前成功完成貸款申請及存款帳戶開立並登入網路銀行或行動銀行 ，樂天國際銀行將贈送給前500名客戶來自日本只送不賣的「樂天胖達」玩偶一隻。

樂天銀行表示，營運首年積極蒐集客戶意見及傾聽客戶最真實的需求後，優化個人信貸申請流程並縮短等待時間，讓客戶更快速獲得資金。

樂天國際銀行即將營運屆滿周年之際，為提供給客戶更優質的服務，於本月正式推出貸款申請及存款開戶一次完成的嶄新無接觸金融服務。24小時皆可申請、手機即可辦理、最快1分鐘快速評估等特點。

有別於一般申辦貸款及存款開戶需要分別填寫兩次申請資料而增加了客戶等待的時間，進而影響客戶體驗，樂天國際銀行即日起提供尚未開立存款帳戶的客戶更為便捷的貸款申請服務，讓有資金需求的客戶於完成貸款申辦手續同時，可一併開立存款帳戶，待貸款申請審核通過後，存款帳戶也將開立完成。大幅縮短貸款申請客戶等待的時間，讓有資金需求的客戶可以盡早取得所需資金。

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