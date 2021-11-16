國壽第3季靠股票賺982億元 積極布建超跌超值股票

國泰金（2882）今（17）日下午舉行線上法人說明會，旗下國壽前三季稅後純益破千億元，是壽險公司史上首見，其中靠國內外股票就實現利益大賺982億元之多，加計債券後，股債合計實現1,523億元，令人詐舌，避險後投資報酬率更高達5.23%，亦創下史上新高紀錄。國壽發言人林昭廷表示，未來若有超跌超值股票可選，依舊會積極布建。展望明年目前仍維持台股加計國外股票，占資金整體水位的12~13%左右的水準。

國壽第3季台股部位減碼約130億元，國外股票則增加10億元。林昭廷說調整不大，主要因9月台股下跌較多所致，國壽台股第3季報酬率仍高達24.5%。

此外國壽在海外債券仍占資金最大比重達58.8%，仍有4兆1880億元。林昭廷說，債券新錢投報率第2季3.6~3.7%，第三季再往下走，目前國外債券收益率約在3.2%左右。

至於國內外股票占比第3季底由上季13.2％下降至12.9％，林昭廷說，離過去最高水位16％還有距離，未來仍要看市場環境變化，若有超跌或超值的股票會積極布建，目前維持12～13％占比目標。國壽前3季累計認列182億元現金股利收入，已超越去年全年水準。

在實現獲利方面，據法說會提供資料顯示，雖然第3季包括股債市合計僅實現了約289億元，為近來最低水位，但去年同期減少約96億元，主要因債券利率上來，債市實現較少所致。

累計方面，國壽今年前三季股票實現982億元、債市實現541.64億元，合計已實現高達1523億元，較去年同期已大增44%，更已大幅超越2019年跟2020年全年的實現獲利水準。在積極實現獲利下，國壽仍是史上首家獲利超越千億元的壽險公司。

截至第3季底為止，國壽目前金融資產未實現損益餘額803億元，較去年底1,946億元及今年第2季底1,351億元下降。林昭廷解釋主要受國內外股票影響，台股第3季下跌5.6％，陸股、美股也下跌，債券利率上揚一些，但影響不大，10月台股反彈未實現有再增加逾百億元，因此目前應在900億元以上，其中股票與基金等占約七成左右。