國泰金總座李長庚：溫和通膨比通縮好 升息短空長多

國泰金（2882）下午舉行第3季線上法人說明會，展望2022年通膨與升息成為一大議題，尤其外界關切會不會停滯性通膨，總經理李長庚表示，目前看來，供應鏈、塞港和疫情的影響已稍見緩和，且通膨比通縮好，溫和通膨對經濟發展是健康的。至於升息對金融機構來說是「短空長多」，希望各國央行能適度升息。

李長庚會後受訪時表示，造成通膨有很多原因，現在因為各種因素全部湊在一起，首先包括2008年以來，全球央行大量印鈔，造成資金氾濫；二是全球供應鏈從長鏈變短鏈，不過疫情衝擊的高峰應該已經過去，現在也看到馬來西亞晶片供應鏈恢復生產，預期供應鏈問題將有所緩解；第三點則是整體能源結構改變、綠能成本居高不下，油價加上氣候變遷持續影響，都會影響糧食生產，進而使通膨擴大。

不過，李長庚強調，目前看來，供應鏈、塞港和疫情的影響已稍見緩和，且通膨比通縮好。短期通膨高一點可以接受，長期回到溫和通膨，對全球經濟成長是好的。

至於升息，李長庚表示，升息是「短空長多」，利息慢慢擺脫低檔，對金融業、退休族是好事，舉例來說，今年台灣金融業大多賺錢，只有期貨業獲利衰退，就是因為保證金收益太低，如果升息就有助益，因此希望各國主要央行能適度升息。

至於通膨與升息對子公司國壽與國泰世華銀二個獲利引擎的影響，其中國泰世華銀行方面，金控發言人鄧崇儀表示，國內利率若沒有改變就沒有影響，利率往上走對金融機構短空長多，預估對放款會產生一些遞延，整體來說，預估會有1~2個月稍為收窄後又再放大。至於財富管理部份，客人資產會有重新調整需求，對財管收入就是很好的機會。升息若太快太猛對信用會有影響，若溫和調整，整個金控對資產品質調整與把關機制，利率調整過程中，國泰世華銀會有比他同業更好的條件。

國壽部份，發言人林昭廷表示，只要利率上升都是壽險公司歡迎。海外債券投資方面，短期間有債券評價實現下降，但新錢收益率會上升，對未來接軌IFRS17號公報的壓力也會減輕。同時利率上升，亦有助商品新契約保費收入成長，無論業務財務面都是有利。

林昭廷說，預期國壽年底前新錢避險後收益率約2.3％，明年在升息預期下，新錢收益率可望持續往上走，有助經常性收益提升。避險成本受短期利率上去，CS成本會上升一些，但還有NDF與替代避險，都會隨市場狀況調整。短期上升對成本較高，但台幣相對弱勢下，一個好一個不好。國壽明年展望是不管利率上下，避險成本大約落在1~1.5%。此外國壽目前淨值高達7,044億元，對升息預期比較樂觀的態度。

國壽9月底經常性收益率3.19％，較去年同期3.65％下降，林昭廷說，主要因2020年市場利率下滑，影響新布建部位利息收入，新錢收益率3.2％，比前兩季3.6％下降，但比去年同期2.69％明顯提升，避險前可維持3％，明年大致也在3％以上，避險後有望由2.3％持續上升，且有助經常性收益提升。