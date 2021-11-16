昔國銀海外金雞母香港獲利統計 二年來衰退逾42%

香港過去是國銀昔日在海外獲利「金雞母」，年年位居國銀海外貢獻，2019年反送中事件爆發後，資金明顯外移，也衝擊國銀在香港獲利，據金管會今（16）日公布最新前3季國銀在海外獲利數字統計，香港前3季稅前盈餘僅剩178.2億元，雖然仍排名第一位，但跟2019年同期高峰時的308.2億元相比，二年來衰退42.2%。

金管會分析香港獲利衰退主要有二大原因。銀行局副局長童政彰說，一是香港授信資產減少，銀行趨向審慎會提列更多備抵準備，此外，資產減少也會影響利息淨收益下滑。其中授信資產跟去年同期相較，就大減高達1,067億元之多。香港是國銀在海外所有區域中衰退幅度最大的地區，跟去年同期相比衰退24.7%。

國銀在海外獲利第二高從今年上半年開始，即由美國取代中國大陸，過去國銀在美國、中國大陸獲利互有消長，原本2019、2020年上半年美國衰退，導致亞軍連續2年拱手讓給中國大陸，不過今年前3季美國獲利大增2.77倍達而52.5億元，相較同期國銀在中國大陸獲利卻衰退，一漲一消間，美國勝出。

國銀在中國大陸獲利前3季衰退27.5%，僅剩49億元，銀行局分析是有銀行增提備抵呆帳與整體利息淨收益減少。

童政彰分析，國銀在美國獲利成長率居所有區域之冠，獲利大增主要因為整個總體經濟環境展望變好，直接整體銀行備抵呆帳沖回利息跟手續費收入也增加。其次獲利增加第二高的是新加坡，較去年同期增加30億元，主要是因為新加坡去年新冠肺炎衝擊，國銀在當地據點提列較多的呆帳，使得基期較低所致。

同時，據銀行局統計，整體國銀在海外所有據點獲利合計為427.9億元，跟去年同期相較，成長了20.6%，不僅較2019年最高峰低，也比2018年要來得低。

其中香港占比為41.6%，從過去的動輒占整體獲利比重高達5成2至5成9之間相比，下滑不少，應該也是原因之一。