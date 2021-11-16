快訊

瑪莎惡徒毆男大生 前檢座指真正問題是這個

戴上順澤宮神帽從沒輸過！挪威三鐵選手大讚太狂了

樂天銀推1.68％低利信貸 「一次完成」線上貸款及開戶

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

網銀樂天國際銀行今（16）日宣布，擴大個人信貸放款業務動能，推出最新1.68％低利率信用貸款，主打開辦費均一價1,000元，提供24小時線上貸款申請及存款開戶「一次完成」，服務再次升級。

樂天國際銀行指出，為了慶祝樂天國際銀行即將開行滿周年，提供限時專案優惠，一般分期型信用貸款最低年利率1.68%起，開辦費均一價新台幣1,000元。並於2021年12月6日前成功完成貸款申請及存款帳戶開立並登入網路銀行或行動銀行，樂天國際銀行將贈送給前500名客戶來自日本只送不賣的「樂天胖達」玩偶一隻。

樂天國際銀行指出，客戶於後疫情時期對於提供無接觸金融服務的純網銀業者期待越來越高，且對於時間效率的需求顯著增加。樂天國際銀行於營運首年積極蒐集客戶意見及傾聽客戶最真實的需求後，優化個人信貸申請流程並縮短等待時間，讓客戶更快速獲得資金。

樂天國際銀行即將營運屆滿周年之際，為提供給客戶更優質的服務，於本月正式推出貸款申請及存款開戶一次完成的嶄新無接觸金融服務。24小時皆可申請、手機即可辦理、最快1分鐘快速評估等特點對於有資金需求的客戶具有強烈的吸引力。

有別於一般申辦貸款及存款開戶需要分別填寫兩次申請資料而增加了客戶等待的時間，進而影響客戶體驗，樂天國際銀行即日起提供尚未開立存款帳戶的客戶更為便捷的貸款申請服務，讓有資金需求的客戶於完成貸款申辦手續同時，可一併開立存款帳戶，待貸款申請審核通過後，存款帳戶也將開立完成。

大幅縮短貸款申請客戶等待的時間，讓有資金需求的客戶可以盡早取得所需資金。

樂天 網銀

延伸閱讀

中職／「內鬥很行球技很爛」 悍將粉絲團遭球迷灌爆

樂天國際銀行召開董事會 選任總經理佐伯和彥代理董座

日職／樂天高潮賽首輪就出局 田中將大嘆：真的不甘心

日職／樂天賽季結束 確定與育成台將王彥程續約

相關新聞

元大金控獲BSI永續韌性領航獎 接軌ISO國際標準

第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)指出，若世界升溫2.9℃，最弱勢的65國GDP(國內生產毛額)到了2100年將減...

國泰金總座李長庚：溫和通膨比通縮好 升息短空長多

國泰金（2882）下午舉行第3季線上法人說明會，展望2022年通膨與升息成為一大議題，尤其外界關切會不會停滯性通膨，總經...

購置廠房、為國整地、都更重建 台灣金聯提三招助經濟

資產管理龍頭、台灣金聯資產管理公司董事長施俊吉今天表示，在守成、關懷民生之外，要跟國家經濟發展同步行，未來工作將朝三大方...

存股市場倍數成長 豐存股每月9日扣、百元起

存股市場爆發性成長，根據台灣證交所統計，10月定期定額整體交易金額達37.5億，較去年同期成長110%，存股成為小資投資...

綠色金融重氣候風險會影響房市房貸生態？ 專家比喻「像套個元宇宙新名詞」

低碳永續時代來臨，本國銀行已將綠色金融列為重中之重。日前在金管會號令之下，銀行不動產放款將逐漸重視氣候風險機制，風險愈高的區域，房貸利率愈高、貸款成數愈低。不過，在業界人士眼中，像是順向坡、易淹水區的房子，銀行本來的估價就低、貸款成數當然也低，所以氣候風險機制上路，是否會改變房貸市場生態？「有點像是元宇宙，在VR、AR上套個新名詞」。

新台幣午盤升0.4分 暫收27.778元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收27.778元，升0.4分，成交金額6.29億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。