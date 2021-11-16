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為強化上櫃公司治理 櫃買中心修正董監事進修相關規定

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，為配合金管會發布公司治理藍圖3.0之規劃，公告修正「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，並調整「董事進修地圖之課程規劃」以提供多元化的董事進修課程，強化上櫃公司董事會之職能。另增訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」，以提升董監進修品質。

櫃買中心指出，本次增訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」以規範董事進修機構及授課講師之資格條件，並自2022年1月1日起施行。進修機構可於2022年4月底前檢具年度訓練計畫提出申請，經認可成為進修機構後，2022年度所開辦之課程即可作為當年度進修時數，請各訓練機構及早準備因應。

櫃買中心強調，提升董事專業之能力，可協助董事會有效運作並強化公司治理，上櫃公司宜考量董事會績效評估結果，採行多元及彈性化之進修內容，確保董事具備董事進修地圖核心課程之專業知識，並積極進修董事進修地圖專業課程，以發揮進修之實質效益。

櫃買中心進一步表示，公司治理中心網站／董監訓練資源專區相關課程，將以課程領域系統性分類呈現，並以中英雙語資訊對照揭露，以利上櫃公司董監事更便利及有效搜尋所需之進修課程，且有助於提升國際化及呈現我國董監事進修推動成效。

櫃買中心 金管會

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