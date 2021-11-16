外籍勞工來台確診有保險可賠！金管會今准富邦產銷售

外籍勞工來台萬一確診新冠肺炎有保險可賠了！金管會今（16）日公布核准首張富邦產險送審之「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」及「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」，來台30天內萬一確診，可提供50萬元的實支實付住院險及隔離醫療費。保險局30天內過去由指揮中心出公費支出，之後是由雇主負責，提升三級警戒後就停止移工引進，如今又開放移工專案引進，將來有商業險後，可望減輕政府機構及雇主的負擔。

保險局表示，上開保險商品係配合勞動部移工引進專案，金管會督請中華民國產物保險商業同業公會協調產險公司研發，對於移工入境日起30日內，經診斷確定罹患COVID-19且列為境外移入案例者，提供保險金額新台幣50萬元之實支實付住院醫療費用保障，支應境外移入確診時的隔離醫療費用，以配合移工專案引進政策，兼顧國內經濟發展及照顧人力需求。

保險局主祕蔡火炎說，據了 解，移工入住加護病房的治療費用，中位數大約10幾萬元，個案有可能更多，目前設定50萬元也是避免住院需要更高額的金額。

保險局主祕蔡火炎表示，此次共計6家產險公司報送商品，除已核准前開富邦產物保險股份有限公司外，尚有5家公司包括兆豐產物保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、泰安產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司及國泰世紀產物保險股份有限公司報送該商品；金管會均已完成初步審查程序，俟公司修正後，即可核准其開始銷售。

金管會鼓勵保險業者因應社會需求及國家發展政策，開發多元保險商品，滿足民眾風險移轉之需求，發揮保險穩定社會、安定人心之功能。