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因應春節需求！集中檢疫所明上午10時開搶 分兩梯次預約

線上數位帳戶單日轉帳金額放寬 最高可達10萬元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國人數位金融服務需求日增，金管會今（16）日宣布放寬3人以下的合夥企業，可開立數位存款帳戶的法人戶，同時也開收第三類帳戶（採用他行存款帳戶、信用卡或電信認證機制核驗身分）轉帳限額，每筆交易限額放大至新台幣5萬元、每日累計10萬元、每月累計20萬元。未開放前第三類交易限制單筆1萬元、每日最高3萬元、每月最高5萬元。

銀行局副局長童政彰表示，為深化銀行線上業務發展，並兼顧銀行業務經營與風險控管，金管會已督導銀行公會研議將數位存款帳戶開戶及線上貸款之申請對象擴大至符合一定條件之法人戶，及放寬第三類數位存款帳戶之轉帳限額。我國第三類帳戶截至第3季底總開戶數為403.6萬戶。

金管會表示，此次開放本國成年合夥人、股東3人以下之本國登記合夥組織或公司可開立數位存款帳戶，負責人透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證，並上傳相關證明文件，即可線上申請開立存款帳戶，與臨櫃開立之帳戶有相同的功能。另金管會業於110年7月開放法人新戶線上貸款業務，本國成年股東3人以下之本國登記公司可線上申請貸款。

108年放寬獨資79萬戶左右，占公司型態中最大的58%。但三人以下的公司目前沒有類似資料。

目前數位存款帳戶以第三類帳戶(開戶時採用他行存款帳戶、信用卡或電信認證機制核驗身分)之開戶數最多，為提升民眾使用便利性，本次放寬第三類數位存款帳戶之交易限額，透過驗證他行存款帳戶開立之第三類數位存款帳戶，再搭配視訊會議，可將轉帳予他人之限額提高至每筆新台幣5萬元、每日累計10萬元、每月累計20萬元。

金管會表示，為因應銀行數位化服務之發展趨勢，提供客戶更完善之金融服務，在兼顧交易安全及民眾便利性，且風險可控管及消費者權益受保障之前提下，持續鼓勵金融機構發展多元線上金融服務。

截至今年9月底，已開立戶數最多之5家銀行依序為台新(267.6萬戶)、國泰世華(137.6萬戶)、永豐(100.6萬戶)、第一(74萬戶)、中信銀(50.4萬戶)。至於純網銀行方面，LINE Bank連線銀行目前數位帳戶已有41萬2443戶，其中以第三類帳戶居多占40萬戶左右；樂天國際有5萬6750戶，第三類帳戶占其中4萬6000戶。

金管會 新台幣

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