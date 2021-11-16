存股市場倍數成長 豐存股每月9日扣、百元起

存股市場爆發性成長，根據台灣證交所統計，10月定期定額整體交易金額達37.5億，較去年同期成長110%，存股成為小資投資理財的重要管道，永豐金證券實踐普惠金融，推出「每月9日扣、存股百元起」定期定額方案，即日起，豐存股扣款天數從3天擴增為9天，協助投資人小金額分散進場，降低進場風險，為投資人打造儲蓄資產的利器。

永豐金證券表示，豐存股平台推出以來，扣款筆數及交易金額持續呈現成長趨勢，今年10月存股交易量再創新高，單月扣款筆數超過9萬筆，交易量比去年同期成長191.30%，市占由去年同期的8.75%上升到12.11%，豐存股已成為存股族愛用的強勢品牌。

永豐金證券豐存股今(2021)年11月推出每月9日扣，將原本每月3天的扣款日期，升級到9天高彈性扣款日期，分別為3、6、9、13、16、19、23、26、29九個扣款日，每三天就有一次扣款機會，定期定額最低申購金額只要100元，投資人一天只要存下約33元的零錢就能存股，對於剛起步想要靠存股抗通膨的投資人，從日常隨手省下的零錢就可以輕鬆幫自己開始累積存股。

永豐金證券分析表示，增加扣款天數可以有效分散進場風險，有更多機會把握市場震盪行情，以台股存股客戶平均每月扣款約一萬兩千元來看，今年5月台股閃崩當週震幅高達12.4%，以台灣五十指數ETF為例，每月9天扣款1,300元，和每月僅26日扣款一次來比較，投入的本金一樣，扣9天的客戶當月存股成本133.3元優於扣款一次的成本134.85元。

永豐金證券表示，「每月9日扣、存股百元起」的定期定額方案協助年輕投資人以零錢慢慢累積存股資本，更能協助存股族在行情震盪時刻，把握存股逢低買進機會，另外，豐存股官方網站更提供熱門存股標的TOP 10，供存股族參考。