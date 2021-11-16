元大金控獲BSI永續韌性領航獎 接軌ISO國際標準

第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)指出，若世界升溫2.9℃，最弱勢的65國GDP(國內生產毛額)到了2100年將減少64%，元大長期關注氣候變遷對於經濟、金融環境與法規面的影響，多年來導入並達成多項ISO國際標準驗證，以行動具體實現聯合國SDGs 17 項永續發展目標，持續創新各項ESG(環境、社會、公司治理)作為，今(16)日獲英國標準協會(BSI)頒發「2021永續韌性領航獎」，連續兩年獲此殊榮。

2020年起BSI正式以「永續韌性獎」來表揚國內致力達成淨零、永續發展的企業，期望透過傑出表現的企業，發揮永續影響力。元大金控自2015年導入ISO 14001環境管理系統，建立環境管理的架構，擬訂環境政策，提出持續管理改善方案，並陸續推展ISO 14064-1溫室氣體排放盤查、ISO 50001能源管理系統及ISO 14046水足跡盤查，逐年執行迄今，有效執行減碳、節能、節水及事業廢棄物的管控，全面提升環境管理效能，同時透過教育訓練宣導環保議題，提升同仁對氣候風險事件應變能力，以降低公司營運潛在風險。

金融業作為資金管理者，在對抗氣候變遷的行動中扮演極為重要的角色，元大金控率先同業使用「氣候相關財務揭露(TCFD)」框架，交易對象若被鑑別為潛在氣候風險客戶，公司在授信、放款評估時會更為審慎；透過簽署科學基礎減量目標(SBT)，關注高碳排產業別，進行投融資碳排分析，設立減碳目標，發揮影響力促使低碳產業發展及轉型。旗下元大銀行簽署赤道原則，建立符合國際標準的專案融資授信制度，攜手授信對象一同為環境永續而努力。

元大金控將ESG因子納入企業文化中，積極與國際接軌，已是國際評比中的優等生，除了2021永續韌性領航獎的肯定，更連續三年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數與新興市場指數雙榜，從174家參與企業中脫穎而出，勇奪標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融類全球第一名；碳揭露專案評比(CDP)拿下最高領導等級A級，為全國金融業最佳排名之一，名列全球企業排名前2%；MSCI ESG評比報告中，連兩年獲A級殊榮。