創首例！ 街口電子支付攜手凱基銀行推出「店家貸」

身為電子支付領頭羊的街口電子支付，攜手凱基銀行推出「店家貸」於今（16）日正式上線，提供街口精選店家隨時彈性運用額外資金的新選擇。

「店家貸」為JKO Fintech Hub第二個產品，提供街口精選店家向凱基銀行線上申請小額週轉金的新管道，透過串接凱基銀行數位信貸API，減少申貸填寫欄位，並優先以客戶同意提供之街口電子支付收款紀錄作為財力證明，大幅加速貸款流程。尤其在疫情趨緩時期，希望能透過「店家貸」及時幫助店家因應生活上短期資金周轉需求，掌握後疫情商機。

「店家貸」提供一站式服務 免跑銀行三分鐘快速申請街口限定週轉金 隨借隨還

即日起街口精選店家可於街口店家管理APP「店家貸專區」直接點擊「前往申請」，轉導至凱基銀行申請網頁，申請完畢後亦可從街口店家管理APP查詢申請狀態，全程皆可在街口店家管理APP一站完成！

l 快速申請，有動用才計息：APP將顯示活動優惠利率，前往凱基銀行網頁申辦時，經客戶同意下，系統將自動預先填入店家基本資料，只需要三分鐘即完成申請且免手續費；凱基銀行最快1個工作天完成審核，審核通過並線上簽約確認後，即可隨時動用該筆資金。

l 隨時動用，款項立即入帳：收到由凱基銀行發出的「額度啟用」通知簡訊，表示備用額度已經準備好，待有資金需求時，可從APP店家貸專區點擊「動用」按鈕連結至凱基銀行網頁，只需要線上身分驗證、輸入欲動用的金額及銀行帳號，馬上就能收到資金，且銀行轉入免手續費。

l 隨時還款，0.99%超低優利：於APP店家貸專區點擊「還款」按鈕，連結至凱基銀行網頁，在線上輸入繳費資訊後，將立即從銀行帳戶扣款，即成功還款。核貸後30天內完成首次動用，即享90天0.99%優惠利率（優惠期滿後以原核准利率計算）。