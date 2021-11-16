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磊山保經調查 六成民眾希望另一半有保險

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
資料來源：磊山保經
資料來源：磊山保經

台灣是保險大國，不僅人均有2.6張保單，包括保險滲透度、保險密度、總保費收入都屬世界前段班，為了解民眾對於風險保障的概念，磊山保經在世界音樂節活動現場，舉辦一系列保險趣味問答互動，共計3,890人次參與，蒐集有效回答後發現，民眾保險意識抬頭，風險控管與財務規畫的觀念已普遍存在大眾心中。

近期KPMG安侯建業發布的《台灣保險業報告》指出，台灣保險滲透度(保費收入占GDP比率)2019年為全球第一，2020年小幅下滑仍居全球第二；另外，根據保發中心資料，台灣每人平均有2.6張保單，另外包括保險密度、總保費收入等市場重要指標都在全球名列前茅。

為了解民眾對於風險保障的概念，磊山設計一系列趣味問答，其中問到「你希不希望另一半有保險？」高達六成四民眾都回答「希望」，明顯多於「不用，把保費給我」、「沒意見，家產多一點就好」等選項，代表民眾普遍理解保險對於家庭的重要性。

另一題「若回到過去，你希望幾歲就開始買保險？」超過一半(51%)的民眾選擇從「還在吸奶時(嬰兒時期)」就該擁有保險，其次依序是學生時期(26%)、工作時期(14%)，和退休時期(9％)。

磊山保經業務總監黃卉穎觀察，現今保險資訊透明、普及率也高，加上許多新興的醫療自費項目出現，都讓民眾對於保險的接受度越來越高，而且希望能「越早保越好」，畢竟年紀越輕，保費相對便宜，而在身體健康的情況下，保險商品的選擇性也更多元。

問答中也提到「請用一句話形容保險的重要性？」超過三分之一的人選擇「沒人因為買保險而破產，只有因為沒有保險而散盡家產」(34%)，顯見多數人憂心風險衝擊到經濟層面，甚至拖累家人與生活品質。

黃卉穎表示，意外與傷病總是無預警來到，小則增加額外開銷，重則影響到收入與生活，一般人最在意的風險不外乎走太早，家人一夕頓失支柱，或是長期臥病在床走不掉，徒增家庭負擔，因此保險的大原則就是提前準備轉嫁風險，趁有能力時做無能力的準備，健康時做生病的準備。

她進一步指出，保險也是資產配置的一環，一般會建議民眾，先評估自身需求，將風險規畫補足，接著再做退休規畫或投資。而且，風險會隨著年紀與人生階段變動，例如：剛出社會的年輕人、步入家庭的夫妻、屆齡退休的銀髮族都不盡相同，沒有一份保單能適用所有人，最好定期檢視自己的保單。

磊山保經提醒，大眾保險意識抬頭，也要落實保單健檢，滾動式調整規劃，降低風險可能帶來的損失。

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