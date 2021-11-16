凱基證券、投信、投顧獲金彝獎 全方位實力獲肯定

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

象徵國內證券期貨界最高榮譽的第16屆金彝獎揭曉，凱基證券、投信、投顧合計榮獲五座大獎！凱基證券囊括「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎」三大獎。凱基投信摘下「傑出資產管理獎」、凱基投顧梁姿嫺副總則獲頒個人獎「傑出投信投顧人才獎」，全方位金融專業實力大獲肯定。

凱基證券致力「數位躍升」策略，榮獲「傑出金融創新獎」，從產品設計到線上服務，深受業界專業評審肯定。電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證券深耕數位領域，提供一條龍式APP整合服務，運用AI大數據打造最適化投資組合，並整合投資商品、資訊及服務，為年輕族群推出友善快速的創新數位旅程。

繼今年3月獲證券商風險評鑑最優等級後，凱基證券再獲頒「傑出風險管理獎」，風險管理部主管翁仁政指出，凱基證券設有嚴謹的風險管理組織及整合性的風險策略流程，交易前後訂立健全的交易審查與精密的部位管理、進化的金融商品評價及計量風險管理程序，並建置領先業界的整合性風管資訊系統，即時全面追蹤曝險狀況，落實日常風險管理執行。

本屆金彝獎首次設立特別獎「傑出綠色金融獎」，頒予凱基證券肯定其在綠色金融及ESG相關債券籌資的表現。凱基證券債券部主管洪韶卿表示，公司近來致力於響應政府推動綠色金融，協助企業評估及定價相關債券，並擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，包含第一檔國營企業綠色債券、第一檔民營企業綠色債券及社會責任債券，顯見凱基證券專業及承銷實力深受客戶肯定。

此外，凱基投信榮獲「傑出資產管理獎」，副董事長暨總經理張慈恩表示，此顯現變革轉型計畫在三年內即繳出亮眼成績單，包含公募基金規模三年內呈指數型成長逾25倍、市場排名由31名躍升至第8名，創下投信界最快成長紀錄；在新產品規劃上，凱基投信在過去三年內，也針對機構法人、高端客戶與一般投資人的需求，發行近30檔新基金，期許提供投資人更多的創新產品，以成為亞洲精品資產管理公司為目標。

表彰市場專業楷模的「傑出投信投顧人才獎」由凱基投顧梁姿嫺副總奪得，以全球調研、專業分析提供前瞻性看法及密切客戶互動創造差異，獲得客戶極高評價，並以嚴謹研究態度與客戶服務精神，成為機構法人諮詢的首選分析師。

凱基證券全力落實「以客戶為中心」及「值得信賴」的核心價值，發揮全方位的金融專業實力，朝向成為亞洲領先的金融企業邁進。

凱基證 債券

延伸閱讀

外資助攻 台股11千金報到

投資級債 勝率提高

外資加碼航空金融股 買超長榮航逾3萬張最多

運動推手獎名單公佈 拳擊協會大老獲特別獎

相關新聞

六家公股行庫 明年加薪逾4%

政府帶頭為軍公教明年加薪4%，六家上市公股金融機構董事長昨（15）日也同步表態明年將跟進為員工加薪，且調幅將逾4%。

道瓊永續指數 玉山金連8年入選

二○二一年道瓊永續指數（ＤＪＳＩ）公布評選結果，玉山金控再創台灣金融業紀錄，是唯一連八年入選「道瓊永續新興市場指數」成分...

楊金龍看美明年中升息 機率一半一半

美國通膨情勢嚴峻，市場預料，美國聯準會今（2021）年11月啟動縮減購債後，最快明年6月就會啟動升息；央行總裁楊金龍昨（...

楊金龍：不會有停滯性通膨

今年消費者物價指數（CPI）已五度衝破2%，各界擔憂台灣物價是否失控，中央銀行總裁楊金龍昨（15）日強調，台灣物價尚屬平...

各家公股行庫制度不同 加薪幅度待政府指導

六大上市公股行庫董事長昨（15）日公開宣示要跟進軍公教明年調薪，讓這些行庫員工吃下定心丸，是否內含年度考績晉薪（指晉級支...

外資看台新金 估今年賺逾200億

台新金控昨（15）日法說會捎來多項佳音，除了呆帳提存金額大幅減少、外幣放款餘額呈現雙位數成長、財富管理淨手續費收入創下同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。