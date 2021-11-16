凱基證券、投信、投顧獲金彝獎 全方位實力獲肯定

象徵國內證券期貨界最高榮譽的第16屆金彝獎揭曉，凱基證券、投信、投顧合計榮獲五座大獎！凱基證券囊括「傑出金融創新獎」、「傑出風險管理獎」及特別獎「傑出綠色金融獎」三大獎。凱基投信摘下「傑出資產管理獎」、凱基投顧梁姿嫺副總則獲頒個人獎「傑出投信投顧人才獎」，全方位金融專業實力大獲肯定。

凱基證券致力「數位躍升」策略，榮獲「傑出金融創新獎」，從產品設計到線上服務，深受業界專業評審肯定。電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證券深耕數位領域，提供一條龍式APP整合服務，運用AI大數據打造最適化投資組合，並整合投資商品、資訊及服務，為年輕族群推出友善快速的創新數位旅程。

繼今年3月獲證券商風險評鑑最優等級後，凱基證券再獲頒「傑出風險管理獎」，風險管理部主管翁仁政指出，凱基證券設有嚴謹的風險管理組織及整合性的風險策略流程，交易前後訂立健全的交易審查與精密的部位管理、進化的金融商品評價及計量風險管理程序，並建置領先業界的整合性風管資訊系統，即時全面追蹤曝險狀況，落實日常風險管理執行。

本屆金彝獎首次設立特別獎「傑出綠色金融獎」，頒予凱基證券肯定其在綠色金融及ESG相關債券籌資的表現。凱基證券債券部主管洪韶卿表示，公司近來致力於響應政府推動綠色金融，協助企業評估及定價相關債券，並擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，包含第一檔國營企業綠色債券、第一檔民營企業綠色債券及社會責任債券，顯見凱基證券專業及承銷實力深受客戶肯定。

此外，凱基投信榮獲「傑出資產管理獎」，副董事長暨總經理張慈恩表示，此顯現變革轉型計畫在三年內即繳出亮眼成績單，包含公募基金規模三年內呈指數型成長逾25倍、市場排名由31名躍升至第8名，創下投信界最快成長紀錄；在新產品規劃上，凱基投信在過去三年內，也針對機構法人、高端客戶與一般投資人的需求，發行近30檔新基金，期許提供投資人更多的創新產品，以成為亞洲精品資產管理公司為目標。

表彰市場專業楷模的「傑出投信投顧人才獎」由凱基投顧梁姿嫺副總奪得，以全球調研、專業分析提供前瞻性看法及密切客戶互動創造差異，獲得客戶極高評價，並以嚴謹研究態度與客戶服務精神，成為機構法人諮詢的首選分析師。

凱基證券全力落實「以客戶為中心」及「值得信賴」的核心價值，發揮全方位的金融專業實力，朝向成為亞洲領先的金融企業邁進。