台灣人壽攜手Lydia AI 推健康風險預測App

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽15日宣布，與新創公司Lydia AI攜手，透過Lydia AI的「AI健康分App」智能健康模型，民眾可自行快速進行個人健康評估及風險預測。

精準醫學是指，利用健康數據管理及分析，降低個體疾病或傷害的發生機率，實踐預防勝於治療的精神。

台灣人壽期待民眾自主使用AI健康分App，擁有健康管理數據化後，就能評估規劃，選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，普惠全民健康。

AI健康分App運用來自加拿大的Lydia AI健康AI評估模型，首創兩大特色：第一是首創結合健保大數據分析重大疾病風險因子，包含癌症、失智等重大疾病風險等評估，讓App產出專屬個人的AI健康報告。

第二是專屬健康生活指南，透過AI健康報告助您訂定健康人生計畫，查看各疾病預防的衛教資訊、檢視是否改善生活方式，或可進一步連結專屬客製化商品，幫助客戶掌握自身健康狀況、針對自身需求及保障缺口進行保險商品規劃，是疫情時代聰明的健康管理工具。

AI健康分App若計算出的相對健康風險較高，民眾可以及早規劃著重醫療保障的商品，例如，台灣人壽樂活健康醫療終身保險，屬於加強高齡失智、癌症及同時轉嫁老年常見人工水晶體、髖關節及膝關節等醫材支出的保障。

AI健康分App計算出的相對健康風險較低者，民眾可規劃著重健康回饋的商品，像是台灣人壽益享健康醫療終身保險，保戶全年度無理賠，可領回年繳應繳保費總和1.4%，越健康領越久，最長可領到110歲。

台灣人壽秉持企業ESG普惠、創新、永續的精神，積極建置多元的創新服務，消費者透過數位工具，依循個人化健康數據，找到更適合的保險解決方案，同時培養健康促進行為，推動「Pay How You Live」概念，達成自主健康管理新生活。

詳情請參考台灣人壽官網

台灣人壽 保險 健康管理

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